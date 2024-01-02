Найкорисніший продукт для кишківника на думку гастроентеролога

Всім відомо, що однією із помітних переваг овочів для здоров'я є те, що вони покращують здоров'я кишківник.

Але є один недооцінений, на думку гастроентеролога і експерта Вілла Бульсевича, овоч для здоров'я. Мова йде про брюссельську капусту.

На думку експерта, брюссельську капусту потрібно включити до щоденного раціону в якості основного продукту.

Чому брюссельську капусту потрібно споживати кожного дня

Здоров'я кишківника

Суперпродуктом для здоров'я кишківника робить брюссельську капусту, на думку Вілла, належний вміст клітковини. "У кожному з цих солодких маленьких Брюсселів є грам клітковини». Дослідження свідчать, що клітковина сприяє росту та активності корисних бактерій, підтримує регулярне випорожнення та створює належне здорове середовище кишківника.

Зниження ризику раку

Крім того, брюссельська капуста містить багато антиоксидантів, які борються із запаленням в організмі.

Відповідно до дослідження, хрестоцвіті овочі, і серед них, в першу чергу, брюссельська капуста, мають антиоксидантні властивості, які можуть знизити ризик раку. «Дослідження фактично показали, що люди, які споживають більше хрестоцвітих овочів, мають менший ризик розвитку кількох видів раку».

На думку гастроентеролога сира брюссельська капуста може мати більше антиоксидантів, ніж варена. Однак, регулярне споживання приготованої брюссельської капусти також буде корисним для здоров'я кишківника.

Качанчики капусти відварюють обсмажують, з них виходять смачні супи.

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