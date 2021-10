Найкраща дієта після 50 років - дієтолог розповів про спосіб харчування

У Всесвітній день здорового харчування говоримо про меню тих, кому за...

З віком важливо знайти спосіб харчування, який вам не тільки сподобається, але й допоможе залишатися здоровими і без зайвої ваги. Але з довгим списком дієт, які зараз існують, знайти правильну дієту іноді може бути проблемою.

За словами дієтологині Рейчел Дікман, однією з найкращих дієт після 50 років є середземноморська дієта.

Що таке середземноморська дієта?

"Середземноморську дієту вважають однією з найкращих для загального здоров'я та довголіття, і останні дослідження показують, що чим більше літні люди дотримуються цієї дієти, тим довше вони живуть", - говорить Дікман.

Середземноморська дієта - це не голодування, а дотримання деяких норм, яких дотримуються у таких країнах, як Греція та Італія.

Вперше середземноморська дієта виникла в Америці після того, як дослідники виявили, що люди з цих регіонів практично не жалілися на серцеві захворювання.

"Середземноморська дієта - це не сувора дієта, а, скоріше, схема харчування, що складається переважно з фруктів, овочів, цільних зерен, бобів і бобових, а також горіхів та насіння", - говорить Дікман.

Меню містить помірну кількість морепродуктів, птиці, молочних продуктів та яєць.

За словами дієтологині, одне з основних обмежень - червоне м’ясо, Його вживають лише зрідка. А оброблені продукти та рафіновані вуглеводи взагалі потрібно виключити з раціону.

Середземноморська дієта багата клітковиною

Один з найважливіших пунктів середземноморської дієти для людей старше 50 років - вживання необроблених продуктів з високим вмістом клітковини.

"Клітковина надзвичайно важлива для здорового харчування, особливо з віком", - говорить Дікман.

Це допомагає нам підтримувати здорову вагу, підтримуючи нас ситими після їжі, сприяє регулярності роботи кишечника та здоровому мікробіому кишечника, знижує рівень холестерину, допомагає захистити від раку товстої кишки та сприяє стабільному цукру в крові.

Оливкова олія корисна для харчування

Оливкова олія є основним компонентом середземноморської дієти і надзвичайно корисна для здоров'я серця з віком. За словами лікарки, оливкова олія багата здоровими для серця мононенасиченими жирами, які, як відомо, знижують рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) і підвищують рівень допустимого холестерину (ЛПВЩ)

Оливкова олія також містить особливу рослинну сполуку під назвою поліфенол. За словами дієтологині, поліфеноли борються з пошкодженням вільними радикалами, пов'язаними зі старінням, і мають потенціал уповільнювати розвиток хвороб, пов'язаних зі старінням, таких як хвороби серця, рак та нейродегенеративні захворювання.

Це може допомогти жінкам після менопаузи

Середземноморська дієта знижує ризик ожиріння у жінок у постклімактеричному та менопаузальному періоді.

Згідно з дослідженням The Journal of the North American Menopause Society, ожиріння під час менопаузи може призвести до помірних та важких проблем зі здоров'ям, тому дотримання середземноморської дієти може допомогти полегшити ці стреси під час менопаузального процесу.

Як харчуватися на середземноморській дієті

Як сказала лікарка, ця дієта не передбачає суворе дотримання певних режимів, а скоріше введення здорових для серця продуктів харчування та обмеження тих продуктів, які можуть спричинити проблеми у віці.

Якщо ви шукаєте ідеї про те, як почати, подивіться на цей список продуктів, які можна купити в магазині і на ринку.

12 продуктів, які потрібно купити, якщо ви на середземноморській дієті

овочі (усіх кольорів),

фрукти,

горіхи,

молоко і молочні продукти,

морепродукти,

птиця,

яйця,

зелень,

насіння,

риба,

корисні олії,

спеції

