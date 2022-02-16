Найкраща харчова звичка, яка пригнічує вашу тягу до цукру

Задоволення пристрасті до солодкого - це потужна набута звичка, для подолання якої потрібне тренування.

Першим кроком до подолання гострої тяги до цукерок, газованої води, печива та інших солодощів є визнання того, із чим ви стикаєтеся.

Дієтологи пропонують один із ефективних способів змінити поведінку — «поступово змінити гостроту смаку», зосередивши увагу на якості їжі.

Якщо ви захочете поступово їсти менше оброблених продуктів і більше цілісних продуктів, щоб приборкати потяг до солодкого. Ваші смаки з часом зміняться: в одних це може зайняти кілька днів, в інших — більше.

Але ви виявите, що овочі стають смачнішими, а фрукти солодшими. У нас є люди, які розпочинають нашу програму, кажучи, що фрукти не дуже солодкі, а пізніше кажуть, що вони смакують як десерт.

Найпростіший спосіб почати змінювати гостроту смаку — це є фрукти замість солодких продуктів, таких як десерти з високим вмістом цукру, підсолоджені напої та інші продукти з високим ступенем переробки.

Ні у кого ніколи не розвивалася залежність від цукру через те, що він їв занадто багато фруктів. Отже, один із способів контролювати потяг до солодкого — їсти їх більше.

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Замініть солодкі продукти фруктами, щоб приборкати тягу до цукру

Фрукти багаті поживними речовинами і містять багато харчових волокон, які довше зберігають їжу у вашому шлунку, щоб запобігти голоду. Він також контролює рівень цукру в крові, оскільки багато фруктів містять розчинну клітковину, яка діє як гель у вашому кишковому тракті і допомагає модулювати рівень цукру в крові.

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Поєднуйте фрукти з іншими продуктами, багатими клітковиною, щоб швидше придушити тягу до цукру

Для тих, хто хоче подолати тягу до солодкого, має бути ціль №1: ситість на калорію. Її можна досягти шляхом вибору продуктів, які створюють найвищий рівень ситості і залишаються в шлунку найдовше з найменшою вартістю калорій.

Людина має їсти фрукти не самі по собі, а в поєднанні з іншими багатими клітковиною харчовими продуктами, такими як овочі. Це дасть їй можливість схуднути, що також допоможе контролювати рівень цукру в крові. Ви також можете спробувати поєднати фрукти з білками та жирами, такими як горіхи та насіння без додавання цукру, щоб довше залишатися ситим. Але зауважте, що немає єдиного підходу для всіх.

Правильне харчування: одна з помилок - їсти велику кількість солодощів / Pexels

Найкращі фрукти, які пригнічують тягу до солодкого

Усі фрукти придушують тягу до цукру завдяки високому вмісту клітковини. Крім того, всі види фруктів містять корисні вітаміни.

Щоб дізнатися про інші способи отримати більше клітковини у своєму раціоні, перегляньте 5 харчових звичок, щоб уникнути різкого підвищення цукру в крові.