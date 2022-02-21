Найкраща листова зелень для схуднення: дієтолог назвала найкорисніший продукт та правила його вживання

Найкраща листова зелень для схуднення: дієтолог назвала найкорисніший продукт та правила його вживання

Вживання листової зелені здатне знизити ризик серцевих захворювань, а також кров'яний тиск і рівень холестерину, не кажучи вже про підтримку функцій мозку.

Багато видів листових зелених овочів — від капусти до салату, — несуть користь для здоров'я. Однак, коли йдеться про схуднення, є один лідер серед інших.

«Шпинат очолює мій список кращого зеленого листя для схуднення з кількох причин», — каже дієтологія Дженні Чемпіон.

Шпинат, за її словами, "супер низькокалорійний". Вона додає, що 100 г сирого шпинату містять лише 23 калорії.

Друга причина, через яку шпинат є найкращою листовою зеленню для схуднення, пов'язана з мінімальною частиною вуглеводів.

"У ньому дуже мало вуглеводів", — пише лікар.

100 г сирого шпинату містять 143 г вуглеводів.

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"Дослідження знову і знову показують, що скорочення вуглеводів сприяє зниженню ваги", — говорить лікар.

Шпинат — чудовий спосіб підтримувати споживання овочів на низьковуглеводній дієті.

Нарешті, шпинат — продукт із «надвисоким вмістом клітковини, що забезпечує тривале почуття ситості та регулярне випорожнення».

Однак перебір зі шпинатом може лишити зворотній ефект — порушити роботу щитовидної залози та ускладнити схуднення. Крім того, вживання великої кількості шпинату може призвести до утворення каменів у нирках, особливо якщо ви схильні до каменеутворення.

Щоб отримати максимальну користь від шпинату, їжте його в межах допустимого. За день можна вживати до 300 г шпинату.