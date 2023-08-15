Найкраща поза для сну – рекомендації науковців

Неправильна поза під час сну може викликти біль у спині, хропіння чи інші проблеми.

Якщо людина щоденно спить повноцінні 8 годин, проте у неправильній позі, це може викликати низку неприємних відчуттів, до прикладу, біль у спині. Вчені стверджують, що нерідко подолати ці труднощі можна, всього лише змінивши позу сну.

Про це пише BBC.

Щоб дізнатися більше про найкращу позу для сну, дослідники випробували різноманітні методи, зокрема знімали людей під час сну або використовували пристрої, які відстежують їхні рухи.

Так, вчені з Гонконгу розробили прилад, який на основі інфрачервоного випромінювання міг зафіксувати позу людини навіть через товсту ковдру.

Вчені з Данії, які використовували невеликі датчики руху, прикріплені до стегон, верхньої частини спини та плечей добровольців, встановили, що понад половину часу у ліжку люди проводять, лежачи на боці. Близько 38% часу – лежачи на спині, а 7% – на животі.

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Їм також вдалось встановити, що з віком люди все більше часу сплять на боці. Так діти у віці трьох років і трохи старші проводять приблизно однакову кількість часу у всіх трьох положеннях. А от немовлята майже весь час сплять на спині. Все через те, що їх вкладають у ліжечко таким чином з міркувань безпеки.

Ще одна закономірність, яку показали дослідження, стверджує, що спати на правому боці краще, ніж на лівому. Учасники, що віддавали перевагу такій позиції, мали трохи кращу якість сну.

Отже, сон на боку є найпоширенішим – але чи є така поза найкращою для нас?

Невелике дослідження, під час якого люди могли спати як завгодно, показало, що ті, хто спав на правому боку, спали трохи краще, ніж ті, хто на лівому, а за ними йшли ті, хто спав на спині.

В іншому дослідженні науковці з’ясовували, як сплять моряки на торговельних контейнеровозах, де простір у каютах вельми обмежений. Виявилось, що респіраторні порушення, такі як хропіння, траплялись частіше, коли моряки спали на спині. Це збігається із загальним уявленням про те, що сон на спині провокує хропіння і навіть апное – зупинку дихання уві сні.

При цьому з’ясувалось, що лежання на боці допомагає очистити верхні дихальні шляхи і не дозволяє язичку в задній частині горла та язику западати. А це зменшує прояви хропіння. В окремих випадках зміна позиції для сну зі спини на бік повністю вирішувала проблему нічного апное.

Але це не означає, що сон на боку підходить для всіх або є панацеєю від будь-якого болю.

Дослідники із Західної Австралії спостерігали за добровольцями протягом 12 годин вночі за допомогою автоматичних камер. Вони виявили, що ті, хто регулярно прокидалися із болями у шиї, більше часу спали у певних позах на боку, зокрема у скрученому положенні. Натомість люди, які спали в більш прямому положенні на боку, мали менший біль у шиї.

Під час дослідження серед літніх людей, які брали участь у фітнес-програмі в Португалії, людям із болем у спині запропонували спати на боку, а тим, у кого болить шия – спробувати спати на спині. Через чотири тижні 90% учасників сказали, що їхні відчуття болі зменшилися. Такий результат вражає, але є нюанси. У дослідженні взяли участь лише 20 людей, а це невелика вибірка – тому неможливо зробити висновок, що ця проста зміна пози сну матиме позитивний вплив на всіх, хто страждає від болю в спині чи шиї.

Ще одна хвороба, на яку може впливати положення під час сну, це печія. Тим, хто страждає від цього стану рекомендують більше спати на лівому боці. Точного пояснення цьому наразі немає, але медики припускають, що сон на лівій стороні дозволяє тримати точку переходу стравоходу в шлунок вище від рівня шлункової кислоти. Таким чином вона не викидається у стравохід і не викликає пекуче відчуття. Тоді як сон на правому боці, ймовірно, розслаблює нижній сфінктер стравоходу, дозволяючи кислоті вийти у вищий відділ.

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А як щодо спання на животі? Деякі дослідники встановили, що така поза може бути пов’язана із відчуттям болю у щелепі. Окрім того, вона може викликати перенапруження м’язів обличчя, що веде до швидшого формування зморшок.

Загалом тим, хто прокидається з відчуттям дискомфорту, дослідники радять вести щоденник і фіксувати, в якому положенні ви почувались найкраще. Але при цьому не надто зациклюватись на думках про позу для сну, адже це може викликати проблеми із засинанням – небажаний побічний ефект спроб зробити свій сон кращим.

Висновки дослідження

По-перше, за інших рівних умов кілька переваг має сон на боку, але при цьому важлива конкретна поза, а також бік, на якому ви спите. Водночас спання на спині часто посилює хропіння.

Якщо ж ваша поточна поза не дає вам добре виспатися, варто спробувати нові положення.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому японці не пахнуть потом, не люблять парфуми та не їдять багато м'яса.

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