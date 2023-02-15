Найкраща риба для схуднення: дієтологиня склала список

Існують кілька видів риби, які ідеально підходять для здорового схуднення.

Вживання риби може покращити ваш зір і знизити ризик як серцевих захворювань, так і хвороби Альцгеймера, не кажучи вже про те, що допоможе вам схуднути.

За даними Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, доросла людина повинна з’їдати приблизно 2-3 порції або принаймні 200-250 грамів риби щотижня. Це означає, що потрібно додати кілька різних видів морепродуктів до свого раціону.

Є кілька видів риби, які ідеально підходять для здорового схуднення. Американська експертка зі здорового харчування Ліза Р. Янг надає цінні рекомендації.

Лосось

Це чудове джерело нежирного білка. Лосось містить омега-3 жирні кислоти, які необхідні для раціону. Омега-3 — це поживні речовини, що надають енергію та забезпечують належну роботу серця, легенів, мозку та імунної системи.

"Цю рибу важливо вживати тим, хто намагається схуднути, особливо тому що жирні кислоти також можуть допомогти прискорити метаболізм", — каже дієтологиня.

Разом із цими корисними перевагами омега-3 також можуть допомогти при запаленні.

"Омега-3 жирні кислоти мають протизапальні властивості", — каже Лі.

Омега-3 наш організм не виробляє сам по собі, тому це важлива поживна речовина, яку слід отримувати з їжею або вітамінними добавками.

Тунець

Тунець багатий поживними речовинами, такими як омега-3 жирні кислоти, вітамін D і селен.

Селен є важливою поживною речовиною, необхідною нашій щитовидній залозі для оптимального функціонування. Оскільки щитовидна залоза відповідає за метаболізм, її погана робота може вплинути на нашу здатність втрачати вагу, тому вживання продуктів, багатих селеном, допомагає худнути. Дослідження показало, що підвищене споживання дієтичного селену призвело до зменшення жиру в організмі.

Янг зазначає, що тунець є дуже доступним варіантом і має тривалий термін придатності, якщо його купувати консервованим.

Тріска

Ще одна дивовижна риба, яку варто додати до свого раціону. Вітаміни і мінерали, які містяться в ній, допоможуть організму нормально функціонувати. Зокрема, Лі зазначає, що "риба тріска має високий вміст білка та низьку кількість калорій і жиру", а також багато вітаміну В, який необхідний нашому організму для боротьби зі стресом, створення нейромедіаторів, метаболізму поживних речовин, вивільнення енергії з їжі тощо.

Янг також пояснює, що тріска низькокалорійна і містить мало жиру, але багато білка, що робить її дуже насиченою поживними речовинами.

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Палтус

Палтус є чудовим джерелом білка. Він містить різноманітні поживні речовини, такі як фосфор, селен, магній і вітаміни B6 і B12.

Зокрема, було виявлено, що вітамін В12 допомагає в процесі схуднення. Дослідження, опубліковане в Nutrients, показало, що дефіцит і низький рівень цього вітаміну пов’язані з більшим накопиченням жиру та підвищеним ризиком ожиріння.

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Сардини

Янг каже, що сардини мають високий вміст заліза, вітаміну D і омега-3 жирів, які можуть допомогти зменшити запалення.

Ці вітаміни необхідні для кісток і серця.

"Сардини — ще одне чудове джерело омега-3 жирних кислот у рибі", — зазначає Лі.

Корисні жири можуть зменшити запалення, покращити травлення та підживити корисні кишкові бактерії для підтримки роботи кишківника. Сардини також мають низьку калорійність і високий вміст білка.

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Камбала

Камбала багата вітаміном В12 і має низький вміст калорій і жиру. У цій рибі мало насичених жирів, тому вона ідеально підходить для схуднення.

Загалом зосередження на продуктах з меншим вмістом насичених жирів і більшим вмістом корисних, ненасичених жирів допомагає зменшити абдомінальне ожиріння. Це робить камбалу, як і іншу рибу з нашого списку, чудовим вибором для схуднення.

Отже, якщо ви намагаєтеся додати більше риби у свій раціон, щоб схуднути, цей список — чудовий для початку. Також пам’ятайте, що спосіб приготування риби також має значення. Якщо є можливість, спробуйте приготувати рибу на грилі або запекти, і якомога більше відмовтеся від смажених страв.

Нагадаємо, що омега-3 можуть покращити здоров’я мозку. Дослідники надали нові докази.

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