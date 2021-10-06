Найкраща риба, яку можна їсти, щоб зменшити запалення в організмі

Деякі сорти риби відомі своїми протизапальними властивостями.
Запалення - процес, за якого, з одного боку, ваш організм сигналізує про проблему, а з іншого, якщо йдеться про хронічну форму, призводить до серйозних захворювань.
За даними Harvard Health Publishing, гостре запалення виникає під час травми або хвороби - ваша імунна система надсилає білі кров’яні тільця на допомогу. Однак процес може затягнутися у відповідь на такі речі, як тривалі травми, зайві токсини в організмі або надмірну масу тіла.
Оброблені хлібобулочні вироби, фастфуд та продукти з додаванням цукру є популярними винуватцями збільшення ризику хронічного запалення, але існують і такі, що мають протизапальні властивості.
Одними з найбільш корисних продуктів для боротьби із запаленням є жирна риба.
Найкращою протизапальною рибою вважають скумбрію.
Що таке Омега-3 жирні кислоти
Відомо, що Омега-3 жирні кислоти знижують ризик серцево-судинних захворювань, рівень холестерину та борються із запаленням. Дві найважливіші для здоров'я Омега-3 - це ейкозапентаенова (ЕРА) та докозагексаєнова (DHA) кислоти, обидві з яких містяться в рибі.
Жирна риба, як і скумбрія, є найкращим дієтичним джерелом Омега-3 жирних кислот, але їх також можна доповнювати риб’ячим жиром, олією криля або печінки тріски.
За даними Міжнародного журналу молекулярних наук, лосось, скумбрія, сардини, оселедець і форель містять найвищий рівень Омега-3, приблизно 1-3,5 г на порцію. Омега-3 містять і нежирні сорти рибі, такі як тріска та окунь, але їхня кількість там набагато менша - приблизно 0,1-0,3 г на порцію.
Як скумбрія зменшує запалення в організмі
Скумбрія має найвищий вміст Омега-3 жирних кислот серед усіх сортів: приблизно 2,5-2,6 г Омега-3 жиру в порції 100 г.
Жирні кислоти, що містяться в скумбрії, зменшують хронічне запалення і ризик серйозних захворювань.
Одним із способів зменшення запалення Омега-3 є контроль над виробленням цитокінів в організмі. Цитокінові білки можуть або стати «запальними», або «протизапальними», і згідно з дослідженням, опублікованим у журналі «Поживні речовини», Омега-3 впливають на зниження рівня запалення.
Науковці стверджують, що такі проблеми, як діабет, високий рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ) та С-реактивні білки - це загальні запальні біомаркери.
Регулярне вживання Омега-3 жирних кислот призвело до зниження рівня цих біомаркерів, особливо у хворих на цукровий діабет та серцево-судинні недуги.
Міжнародний журнал молекулярних наук виявив, що оскільки DHA та EPA пов'язані зі зниженням запалення, поширеного фактора ризику серцево-судинних захворювань, ці жирні кислоти не лише зменшують ризик серцево-судинних захворювань, а й борються з ішемічною хворобою серця та серцево-судинною смертністю загалом.
У матеріалі використані такі джерела:
- Marine Omega-3 (N-3) Fatty Acids for Cardiovascular Health: An Update for 2020
- Omega-3 Fatty Acids and Inflammatory Processes
- Omega-3 Fatty Acids Effects on Inflammatory Biomarkers and Lipid Profiles among Diabetic and Cardiovascular Disease Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis
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