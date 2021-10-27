Найкраща спеція, яку можна вживати, щоб зменшити запалення в організмі

Найкраща спеція, яку можна вживати, щоб зменшити запалення в організмі

Все про куркуму та куркумін.

Якщо ви зазирнете до своєї кухонної шафки зі спеціями, ви, ймовірно, знайдете корицю, сушений орегано і, можливо, навіть подрібнений кайєнський перець. Але чи є там куркума?

Куркума володіє багатьма протизапальними властивостями. Спеція, яка є невід’ємною частиною аюрведичної медицини, може допомогти покращити когнітивну функцію і навіть відстрочити початок нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Спеція здатна боротися із запаленнями

Основний активний інгредієнт куркуми під назвою куркумін – це те, що надає спеції її здатність боротися із запаленнями. Автори дослідження 2018 року, опублікованого в журналі Advances in Nutrition, припускають, що додавання куркуміну до вашої дієти може допомогти «запобігти прискореному погіршенню когнітивних функцій», запобігаючи хронічному запаленню.

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Однак, щоб правильно активувати ці протизапальні властивості, вам потрібно буде їсти його з чорним перцем. В одному з оглядів дослідження 2017 року було зазначено, що основний активний компонент чорного перцю, піперин, був пов’язаний із збільшенням біодоступності куркуміну на 2000%. Іншими словами, коли чорний перець споживається з куркумою, це підвищує здатність організму засвоювати та пожинати переваги спецій.

Тому наступного разу, коли ви замовляєте латте з куркуми або золоте молоко в місцевій кав’ярні, обов’язково посипте на нього дрібку чорного перцю або з’їжте щось із чорним перцем, наприклад, салат чи бутерброд. Таким чином ви можете збільшити біодоступність куркуміну в куркумі і дати вашому організму більше шансів боротися із запаленням.

Або подумайте про приправу овочевої зажарки або шматка м’яса куркумою та чорним перцем на вечерю. Способи, якими ви можете включити запальну спецію у свій раціон, справді нескінченні. Для отримання додаткової інформації обов’язково почитайте про 4 поживні речовини, які потрібні після 50 років.

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