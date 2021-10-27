Найкраща спеція, яку можна вживати, щоб зменшити запалення в організмі

Все про куркуму та куркумін.
Якщо ви зазирнете до своєї кухонної шафки зі спеціями, ви, ймовірно, знайдете корицю, сушений орегано і, можливо, навіть подрібнений кайєнський перець. Але чи є там куркума?
Куркума володіє багатьма протизапальними властивостями. Спеція, яка є невід’ємною частиною аюрведичної медицини, може допомогти покращити когнітивну функцію і навіть відстрочити початок нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.
Спеція здатна боротися із запаленнями
Основний активний інгредієнт куркуми під назвою куркумін – це те, що надає спеції її здатність боротися із запаленнями. Автори дослідження 2018 року, опублікованого в журналі Advances in Nutrition, припускають, що додавання куркуміну до вашої дієти може допомогти «запобігти прискореному погіршенню когнітивних функцій», запобігаючи хронічному запаленню.
Однак, щоб правильно активувати ці протизапальні властивості, вам потрібно буде їсти його з чорним перцем. В одному з оглядів дослідження 2017 року було зазначено, що основний активний компонент чорного перцю, піперин, був пов’язаний із збільшенням біодоступності куркуміну на 2000%. Іншими словами, коли чорний перець споживається з куркумою, це підвищує здатність організму засвоювати та пожинати переваги спецій.
Тому наступного разу, коли ви замовляєте латте з куркуми або золоте молоко в місцевій кав’ярні, обов’язково посипте на нього дрібку чорного перцю або з’їжте щось із чорним перцем, наприклад, салат чи бутерброд. Таким чином ви можете збільшити біодоступність куркуміну в куркумі і дати вашому організму більше шансів боротися із запаленням.
Або подумайте про приправу овочевої зажарки або шматка м’яса куркумою та чорним перцем на вечерю. Способи, якими ви можете включити запальну спецію у свій раціон, справді нескінченні. Для отримання додаткової інформації обов’язково почитайте про 4 поживні речовини, які потрібні після 50 років.