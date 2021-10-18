Найкраща їжа, яку можна їсти, щоб дожити до 100 років

Цього ви точно не очікували.
Їжа є важливим чинником довгого, здорового життя. Але багато з нас полюбляють шкідливі для здоров’я страви.
У дослідженні, що тривало 18 років, і тепер опубліковано у виданні Circulation, дослідили стан учасників, які вживали багато червоного м’яса, оброблених продуктів, рафінованих зерен і цукру, а також тих, хто розсудливо підходив до раціону і їли в основному бобові, овочі, фрукти, птицю, рибу та цільного зерна.
Дослідники виявили, що ті, хто дотримувався розумної дієти, помітили на 17% зниження загального ризику смертності та на 28% менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань.
Експеримент також виявив, що загальна смертність людей на м'ясному раціоні зросла на 21%, а смертність від серцево-судинних піднялася на 22%.
Отже, якщо дієта відіграє ключову роль у тому, як довго ми живемо, то які продукти краще вживати? Подивившись на місця у світі, де люди живуть найдовше, ми виявили, що однією з найкращих продуктів, які можна з’їсти, щоб дожити до 100 років, є квасоля.
Харчування для більш тривалого життя
Дослідники вивчали так звані блакитні зони світу, які є територією з найбільшою кількістю людей, які доживають до 100 років, і виявили багато подібностей у харчуванні та способі життя між регіонами - одна з них - споживання бобових.
Дослідники взяли ці висновки і створили так звану дієту "блакитних зон", як засіб, що допомагає людям подовжити життя, і ми можемо багато чому навчитися з цієї дієти про продукти, які ведуть до більш тривалого життя.
За даними The American Journal of Lifestyle Medicine, серед цих регіонів є 9 загальних знаменників, які включають такі речі, як збільшення руху, пошук мети та вживання скромної кількості вина.
Серед цих знаменників також є концепція вживання в їжу більшої кількості рослин, при цьому великий наголос на тому, що квасоля є "наріжним каменем столітньої дієти".
Чому квасоля така важлива?
Дослідники дієти "блакитних зон" виявили, що люди в цих районах, які прожили найдовше, з’їдали приблизно одну повну чашку квасолі на день, і коли ви прочитаєте про користь бобів для здоров’я, ви почнете розуміти, чому.
По-перше, квасоля багата рослинним білком і клітковиною і майже не містить жодного жиру. Наприклад, в 1 склянці чорної квасолі ви споживаєте 15 г білка, 15 г клітковини і менше одного грама цукру та жиру.
Отримання достатньої кількості клітковини пов'язане з тривалим, здоровим життям, і згідно з Геронтологічним товариством Америки, було встановлено, що це знижує ризик депресії, гіпертонії, діабету і навіть деменції.
Квасоля також містить потужний антиоксидант під назвою поліфенол, який, як виявили дослідники, також може сприяти здоровому старінню.
Згідно з оглядом Міжнародного журналу молекулярних наук, поліфенол міститься в багатьох різних видах бобів (чорний, нирковий, червоний, пінто) і, як було доведено, має протизапальну, протидіабетичну, проти ожиріння та серцево-судинну систему - захисні властивості.
Квасоля у вашому раціоні
Варто включити бобові у свій раціон, щоб отримати більше білка, клітковини та антиоксидантів, які допоможуть вам продовжити життя.
Ви можете спробувати їх на сніданок у щось на зразок цього вегетаріанського омлету з чорної квасолі або на обід з цим швидким і легким курячим буріто з фахіти з курки. І якщо ви шукаєте, що приготувати з білої квасолі, вам сподобаються ці обсмажені гребінці з білою квасолею та шпинатом.
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