Найкраща їжа, яку можна їсти, щоб дожити до 100 років

Найкраща їжа, яку можна їсти, щоб дожити до 100 років

Цього ви точно не очікували.

Їжа є важливим чинником довгого, здорового життя. Але багато з нас полюбляють шкідливі для здоров’я страви.

У дослідженні, що тривало 18 років, і тепер опубліковано у виданні Circulation, дослідили стан учасників, які вживали багато червоного м’яса, оброблених продуктів, рафінованих зерен і цукру, а також тих, хто розсудливо підходив до раціону і їли в основному бобові, овочі, фрукти, птицю, рибу та цільного зерна.

Також читайте 20 напоїв, які ніколи не можна вживати після 40

Дослідники виявили, що ті, хто дотримувався розумної дієти, помітили на 17% зниження загального ризику смертності та на 28% менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Експеримент також виявив, що загальна смертність людей на м'ясному раціоні зросла на 21%, а смертність від серцево-судинних піднялася на 22%.

Отже, якщо дієта відіграє ключову роль у тому, як довго ми живемо, то які продукти краще вживати? Подивившись на місця у світі, де люди живуть найдовше, ми виявили, що однією з найкращих продуктів, які можна з’їсти, щоб дожити до 100 років, є квасоля.

Харчування для більш тривалого життя

Блакитні зони світу

Дослідники вивчали так звані блакитні зони світу, які є територією з найбільшою кількістю людей, які доживають до 100 років, і виявили багато подібностей у харчуванні та способі життя між регіонами - одна з них - споживання бобових.

Дослідники взяли ці висновки і створили так звану дієту "блакитних зон", як засіб, що допомагає людям подовжити життя, і ми можемо багато чому навчитися з цієї дієти про продукти, які ведуть до більш тривалого життя.

За даними The American Journal of Lifestyle Medicine, серед цих регіонів є 9 загальних знаменників, які включають такі речі, як збільшення руху, пошук мети та вживання скромної кількості вина.

Серед цих знаменників також є концепція вживання в їжу більшої кількості рослин, при цьому великий наголос на тому, що квасоля є "наріжним каменем столітньої дієти".

Також читайте Найкраща дієта після 50 років - дієтолог розповів про спосіб харчування

Чому квасоля така важлива?

Дослідники дієти "блакитних зон" виявили, що люди в цих районах, які прожили найдовше, з’їдали приблизно одну повну чашку квасолі на день, і коли ви прочитаєте про користь бобів для здоров’я, ви почнете розуміти, чому.

По-перше, квасоля багата рослинним білком і клітковиною і майже не містить жодного жиру. Наприклад, в 1 склянці чорної квасолі ви споживаєте 15 г білка, 15 г клітковини і менше одного грама цукру та жиру.

Отримання достатньої кількості клітковини пов'язане з тривалим, здоровим життям, і згідно з Геронтологічним товариством Америки, було встановлено, що це знижує ризик депресії, гіпертонії, діабету і навіть деменції.

Квасоля також містить потужний антиоксидант під назвою поліфенол, який, як виявили дослідники, також може сприяти здоровому старінню.

Згідно з оглядом Міжнародного журналу молекулярних наук, поліфенол міститься в багатьох різних видах бобів (чорний, нирковий, червоний, пінто) і, як було доведено, має протизапальну, протидіабетичну, проти ожиріння та серцево-судинну систему - захисні властивості.

Квасоля у вашому раціоні

Варто включити бобові у свій раціон, щоб отримати більше білка, клітковини та антиоксидантів, які допоможуть вам продовжити життя.

Ви можете спробувати їх на сніданок у щось на зразок цього вегетаріанського омлету з чорної квасолі або на обід з цим швидким і легким курячим буріто з фахіти з курки. І якщо ви шукаєте, що приготувати з білої квасолі, вам сподобаються ці обсмажені гребінці з білою квасолею та шпинатом.

Читайте також: Розлади харчової поведінки: як перестати сподіватися на дієти

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання