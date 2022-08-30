Найкраща йогуртова комбінація для запобігання старінню ваших кісток: дієтологи радять

Йогурт — одна з тих страв, якими можна насолоджуватися в будь-який час доби; наприклад ситний сніданок, приваблива полуденна закуска або навіть смачний десерт.

Незважаючи на те, що йогурт може бути простим на смак, ви можете додавати до нього інші інгредієнти, щоб зробити його більш поживним. Оскільки йогурт багатий поживними речовинами, які зміцнюють кістки, такими як кальцій і вітамін D, він корисний для захисту крихких кісток.

Обирайте те, що підкреслить переваги йогурту. Розгляньте, наприклад, чорнослив.

Медики кажуть, що йогурт у поєднанні з чорносливом може зміцнити кістки.

Нещодавні дослідження показали: щоденне вживання невеликої кількості чорносливу (сушені сливи без додавання цукру) корисно для підтримки міцності кісток. Чорнослив містить калій, магній і вітамін К, а також інші біоактивні сполуки, які, як відомо, запобігають втраті кісткової маси.

Фото: aif.ru

Як саме вживати йогурт із чорносливом

Дієтологи пропонують додавати тушкований чорнослив в миску із натуральним йогуртом. Підсолодіть медом, додайте корицю за смаком.

Якщо ви не любите чорнослив, спробуйте інший варіант.

Багато фруктів містять поживні речовини, необхідні для формування кісток, такі як калій, магній і вітамін С, і їх пов’язують із запобіганням переломам скелета.

Прошаруйте звичайний йогурт свіжими або замороженими фруктами, які є у вас під рукою, наприклад полуницею, бананами, чорницею, ківі або ананасами. Посипте хрусткою цільнозерновою гранолою або іншими горіхами чи насінням, щоб забезпечити додатковий білок і магній.

Додавання будь-якого з цих інгредієнтів також можна змішати в смузі.

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Також лікарі рекомендують додавати свіжий або заморожений шпинат до свого йогурту, щоб отримати додаткову кількість вітамінів А, С, К, вітамінів групи В, кальцію, калію та магнію.

Йогурт — це універсальна їжа. Ви можете знайти його в численних варіантах. Як і багато молочних продуктів, певні марки йогурту можуть бути чудовим джерелом кальцію. Крім того, вони збагачені протеїном та іншими поживними речовинами, які зміцнюють кістки.

Білок, зокрема, є макроелементом, який важливий для підтримки здоров’я як кісток, так і м’язів. Оскільки м’язи мають глибокий вплив на кістки, поживні речовини, які підтримують м’язи, також підтримують кістки, і навпаки.

Такий йогурт, як грецький, має високий вміст білка. Тим часом йогурти на рослинній основі є хорошими варіантами для здоров’я кісток, якщо їх збагатити вітаміном D і кальцієм.

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На цьому переваги йогурту не закінчуються...

Йогурт унікальний тим, що він містить "хороші бактерії", які допомогають підтримувати баланс і різноманітність бактерій у вашому кишечнику.

Доведено, що ці корисні бактерії підтримують здоров’я кісток та імунологічне здоров’я, серед інших переваг для здоров’я.

Кишкові бактерії допомагають перетравлювати їжу, знищувати шкідливі мікроорганізми та навіть можуть виробляти вітаміни.

Мікробіом кишечника вивчався як потенційний регулятор здоров’я кісток.

Дослідники пов’язали пробіотики, які містяться в йогурті, з покращенням балансу кальцію та зменшенням втрати кісткової маси.

Як інакше запобігти старінню кісток

Надаємо продукти, рекомендовані Фондом здоров’я кісток і остеопорозу, а також Дієтичні рекомендації для американців:

Молочні продукти (наприклад, нежирне молоко та йогурт)

Риба (наприклад, консервовані сардини та лосось)

Фрукти та овочі

Бобові

Їжа, збагачена кальцієм і вітаміном D (така як молоко, соєві продукти, соки та цільнозернові каші)

Ці продукти містять поживні речовини, які, як було показано, приносять користь кістково-м’язовій системі. Це включає білок, вітаміни A, C, D і K, вітаміни групи B, кальцій, магній і калій.

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