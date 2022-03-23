Найкраще джерело високоякісного протеїну: дієтологиня розповіла про поживність курячого яйця

2-3 яйця щодня – абсолютно здорова харчова звичка.

Лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Яйця поживні. Одне середнє яйце вагою 50 г містить:

75 калорій

Білки – 7 г

Жири – 5 г

Вітаміни B2, B5, B12, D

Фосфор, селен

Яйця швидко і легко приготувати смачно, вони добре насичують. Яйця можна їсти щодня, 2-3 яйця щодня – абсолютно здорова харчова звичка.

Також читайте Салат із молодою кропивою і яйцями: просто і корисно

Цікаво, що хоч білок і жовток містять приблизно однакову кількість протеїнів, білок курячого яйця містить утричі менше калорій, ніж жовток.

Наявні страхи про сальмонельоз у яйцях є обґрунтованими лише частково. Справа в тому, що живе ця бактерія тільки в сирих продуктах, якщо вони свіжі і термічно оброблені, боятися нічого.

Докладніше розповідали про поживний склад яєць в одній з попередніх публікацій.

Команда Школи Здоров'я також склала кілька простих та корисних рецептів із яйцями.

Картопля з яйцем (швидка запіканка)

яйця

картопля

олія

спеції

Картоплю, запечеу або відварену в кожушках, порізати кільцями або на четвертинки, викласти на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.

Додати сіль та спеції за смаком. Яйця збити та залити яєчною сумішшю, закрити кришкою і на маленькому вогні до готовності. Можна посипати зеленню чи сиром.

Рис із яйцем та овочами

яйця

рис

овочі (можна використовувати готові овочеві суміші)

Відварити рис до готовності. На сковороді обсмажити овочі. Яйця збити (додати спеції за смаком). До овочів влити яєчну суміш. Готувати кілька хвилин.

Коли яйця будуть готові, додати рис та перемішати. За смаком можна додати свіжу зелень чи спеції.

Тост із яйцем і авокадо

хліб

авокадо (можна замінити на картоплю)

яйце

сіль

трохи оцту

Підсушіть скибочку хліба на сухій сковороді. Авокадо розріжте, дістаньте та подрібніть м'якоть за допомогою вилки.

Також читайте На сніданок: швидкий рецепт яйця Бенедикт з лососем

Якщо немає авокадо, проробіть те саме з картоплею. Додайте трохи лимонного соку та солі.

Відваріть яйце до середньої готовності, розріжте.

Збираємо тост: на хліб намажте масу з авокадо, зверху – яйце.

Нагадаємо, психологи ДСНС також дали поради щодо життя в кризу та збереження спокою під час війни. Зокрема, вони розповіли, що робити у разі агресії та панічної атаки.