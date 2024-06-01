Найкраще харчування для жінок: дослідження показало, яка дієта допомагає подовжити життя

Нове дослідження показало, що жінки, які дотримуються однієї з найпопулярніших дієт сьогодення, житимуть довше.

Згідно з новим дослідженням, жінки, які дотримуються середземноморської дієти, живуть значно довше.

Середземноморська дієта часто складається з більшого споживання їжі та інгредієнтів, таких як оливкова олія, фрукти, риба, горіхи та овочі, і меншого споживання червоного м’яса та солодощів.

"У цьому дослідженні взяли участь 25 315 жінок, які спостерігалися у лікарів протягом 25 років. У них більш висока прихильність до середземноморської дієти була пов’язана зі зниженням ризику смертності від усіх причин на 23 %", — йдеться в дослідженні, яке було опубліковано в п’ятницю в медичному журналі JAMA Network Open.

У дослідженні також говориться, що пояснити менший ризик смертності допомогли такі фактори як зменшення ризику запалення, резистентність до інсуліну та індекс маси тіла.

Однак у дослідженні також зазначається, що "більшість потенційних переваг дотримання середземноморської дієти залишаються нез’ясованими, і майбутні дослідження мають вивчити інші шляхи, які потенційно можуть сприяти зниженню смертності, пов’язаному із середземноморською дієтою, а також вивчити специфічні причини смертності".

Дослідження, проведене в березні минулого року, показало, що середземноморська дієта може допомогти знизити ризик деменції навіть серед людей, які мають вищий генетичний ризик розвитку цього захворювання. Дослідження вивчило дані 60 298 осіб, за якими спостерігали в середньому протягом дев’яти років. Вчені виявили, що ті, хто дотримувався дієти, подібної до середземноморської дієти, мав на 23% менший ризик деменції.

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