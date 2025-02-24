Найкращі для здоров'я серця та шкіри: які олії, крім оливкової, дієтологи радять додати до раціону

Рослинні олії вже давно знайшли широке застосування в кулінарії та косметології. Вони багаті на корисні властивості й позитивно впливають на здоров’я.

Олія авокадо

Ця олія виробляється з м’якоті плодів авокадо і є справжнім джерелом користі. Вона багата на ненасичені жирні кислоти та вітаміни А, С і Е, які позитивно впливають на стан шкіри та волосся. Завдяки антиоксидантним властивостям олія авокадо допомагає підтримувати здоров’я організму.

Гарбузова олія

Олія, отримана з гарбузового насіння, є багатим джерелом цинку — у ній його навіть більше, ніж у морепродуктах. Цинк сприяє зміцненню чоловічого здоров’я, тому гарбузова олія стане чудовим доповненням до страв романтичної вечері. Її можна використовувати як самостійний продукт або змішувати з оливковою олією для салатних заправок.

Однак кулінари не рекомендують смажити продукти на гарбузовій олії, адже вона може пригоряти і створювати неприємний аромат. Попри це, гарбузова олія багата на селен, який зміцнює імунітет і допомагає боротися з мікробами.

Лляна олія

Лляна олія містить велику кількість ненасичених жирних кислот, удвічі більше, ніж у риб’ячому жирі, що робить її незамінним продуктом для тих, хто не споживає рибу. Вона чудово поєднується з гречаною кашею та квашеною капустою, але важливо пам’ятати, що нагрівати лляну олію не можна, адже це знищує всі її корисні властивості.

Зберігати її потрібно в холодильнику, додаючи виключно до холодних страв, наприклад, для заправки салатів.

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