Найкращі харчові звички для здоров'я кишківника - дієтологи радять

Нові дослідження довели, що стан кишківника впливає на рівень артеріального тиску.

Відомо, що вживання великої кількості оброблених продуктів і алкоголю змінює мікробіом кишечника. Дослідження виявили, що раціон, в якому багато оброблених харчових продуктів, може призвести до збільшення кількості шкідливих бактерій у кишечнику. А це призводить до збільшення кількості токсинів в організмі, а вживання великої кількості алкоголю також може призвести до посилення запалення кишечника та пошкодження шлунково-кишкового тракту.

Деякі харчові звички корисні для здоров’я кишечника. Вони допоможуть покращити травлення, а також сприяють здоровому мікробіому кишечника, борючись зі шкідливими бактеріями за допомогою збільшення виробництва "хороших" кишкових бактерій.

Споживайте ферментовані продукти

За словами дієтологів, додавання ферментованих продуктів до раціону може значно покращити здоров’я вашого кишечника.

"Ви повинні щодня додавати до свого раціону один ферментований продукт (звичайний йогурт із цільного молока, квашена капуста чи буряк", — каже американська дієтологиня Марі Рагглс.

Дослідження 2021 року показало, що раціон з високим вмістом ферментованих продуктів, таких як йогурт і квашені овочі, збільшує різноманітність мікробіомів, зменшує запалення та покращує імунну відповідь.

Йогурт на сніданок

"Йогурт — це ферментований продукт, що містить пробіотичні культури, які можуть зміцнити імунітет кишківника", — каже медична експертка Ліза Янг.

Деякі грецькі йогурти також містять додані пробіотики, такі як Lactobacillus acidophilus і Lactobacillus casei, які сприяють збільшенню корисних бактерій у травному тракті.

"Йогурт також є чудовою основою для інших продуктів з високим вмістом клітковини, корисних для кишечника, таких як ягоди, горіхи та насіння", — додає експертка.

Додайте більше вівсянки

Вживання більшої кількості вівса сприяє здоров’ю кишечника, тому що "цей продукт живить корисні пробіотичні бактерії у кишечнику. Овес також містить клітковину бета-глюкан, яка пов’язана зі здоровими кишковими бактеріями.

Консервована червона квасоля

Квасоля та бобові є чудовим доповненням до раціону. Вони діють як пребіотики та забезпечують живлення пробіотиків у кишечнику.

"Нут, чорна та червона квасоля, сочевиця є чудовими джерелами клітковини, яка діє у шлунково-кишковому тракті та допомагає травленню завдяки взаємодії з пробіотиками", — каже експертка.

Запасіться ягодами

Ягоди не лише є багатим джерелом клітковини, але й антиоксидантів та вітамінів С, який допомагає живити здорові бактерії та зменшувати запалення у шлунково-кишковому тракті. Ви можете додавати ягоди у смузі, йогрт, кашу, кефір на сніданок.

Урізноманітніть своє харчування

Вірте чи ні, але на ваш кишечник насправді може негативно вплинути вживання занадто великої кількості одноманітних продуктів. Дослідження показують, чим різноманітніший раціон, тим краще для кишкувника.

Нещодавно вчені дійшли до висновку, що арахіс допомагає худнути та тримати під контролем стан серця й судин.

Нагадаємо, що снідати потрібно завжди і скрізь.

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