Найкращі продукти для сніданку, що радять дієтологи

Найкращі продукти для сніданку, що радять дієтологи

Якими продуктами до сніданку варто запастися? Ми попросили кількох експертів надати нам свій список найкращих продуктів для сніданку для більш плоского живота, і результати можуть вас здивувати!

Іноді, намагаючись схуднути, ви сідаєте на дієту і скорочуєте прийоми їжі. Гадаєте, це допоможе? Можливо, матиме лише короткочасний ефект.

Однак сніданок важливий не лише для нашого здоров’я в цілому, а й для обміну речовин і для отримання бажаного плоского живота.

Деякі з найкращих сніданків, які ви можете вибрати для свого ранку, включають велику кількість клітковини та білка, які є важливими для здорового контролю ваги.

Вівсянка

О, так! Вона. Знову вона!

Вівсянка — один з найкращих сніданків.

«Клітковина у вівсянці допомагає нам довше відчувати ситість, оскільки це вуглеводи з повільним вивільненням, що означає: вони дають енергію, але не підвищують рівень цукру в крові», — каже дієтологиня Паула Добріх.

Повільні вуглеводи надають багато енергії на день.

Клітковина, на яку багата вівсянка, корисна і для серця, і для правильного травлення. Коли кишківник працює належним чином, ви тримаєтеся у формі без зусиль.

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Яйця

За словами наших експертів, яйця – це ще один чудовий спосіб почати день, якщо ви зацікавлені у здоровому способі схуднення.

«Яйця є чудовим джерелом повноцінного білка, який допоможе збалансувати ранкову реакцію цукру в крові, а також допоможе підтримувати вашу м’язову масу підживленням для прискорення метаболізму», – говорить лікар Мішель Рікер.

А яєчний омлет із овочами з високим вмістом клітковини - чудовий дієтичний і поживний сніданок.

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Натуральний йогурт

Якщо вам хочеться солодшого вранці, спробуйте миску натурального, наприклад, грецького йогурту з фруктами та горіхами.

«Грецький йогурт — це зручний сніданок - смачний, поживний та багатий на білок», — каже лікарка Мелісса Мітрі.

Насправді дослідження показали, що ті, хто регулярно споживає натуральний йогурт, худнуть швидше.

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