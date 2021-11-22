Найкращі продукти для сніданку, що радять дієтологи

Якими продуктами до сніданку варто запастися? Ми попросили кількох експертів надати нам свій список найкращих продуктів для сніданку для більш плоского живота, і результати можуть вас здивувати!
Іноді, намагаючись схуднути, ви сідаєте на дієту і скорочуєте прийоми їжі. Гадаєте, це допоможе? Можливо, матиме лише короткочасний ефект.
Однак сніданок важливий не лише для нашого здоров’я в цілому, а й для обміну речовин і для отримання бажаного плоского живота.
Деякі з найкращих сніданків, які ви можете вибрати для свого ранку, включають велику кількість клітковини та білка, які є важливими для здорового контролю ваги.
Вівсянка
О, так! Вона. Знову вона!
Вівсянка — один з найкращих сніданків.
«Клітковина у вівсянці допомагає нам довше відчувати ситість, оскільки це вуглеводи з повільним вивільненням, що означає: вони дають енергію, але не підвищують рівень цукру в крові», — каже дієтологиня Паула Добріх.
Повільні вуглеводи надають багато енергії на день.
Клітковина, на яку багата вівсянка, корисна і для серця, і для правильного травлення. Коли кишківник працює належним чином, ви тримаєтеся у формі без зусиль.
Яйця
За словами наших експертів, яйця – це ще один чудовий спосіб почати день, якщо ви зацікавлені у здоровому способі схуднення.
«Яйця є чудовим джерелом повноцінного білка, який допоможе збалансувати ранкову реакцію цукру в крові, а також допоможе підтримувати вашу м’язову масу підживленням для прискорення метаболізму», – говорить лікар Мішель Рікер.
А яєчний омлет із овочами з високим вмістом клітковини - чудовий дієтичний і поживний сніданок.
Натуральний йогурт
Якщо вам хочеться солодшого вранці, спробуйте миску натурального, наприклад, грецького йогурту з фруктами та горіхами.
«Грецький йогурт — це зручний сніданок - смачний, поживний та багатий на білок», — каже лікарка Мелісса Мітрі.
Насправді дослідження показали, що ті, хто регулярно споживає натуральний йогурт, худнуть швидше.
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