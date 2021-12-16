Найкращі продукти для сніданку, якщо у вас високий холестерин

Найкращі продукти для сніданку, якщо у вас високий холестерин

Якщо ви маєте високий рівень холестерину, зверніть увагу на те, з чого краще починати свій день.

За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань, майже 12% дорослих віком 20 років і старше скаржаться на високий холестерин. Погано те, що високий холестерин не має симптомів, тому ви навіть можете не знати про проблему. На жаль, холестерин підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Однак з іншого боку, високий рівень холестерину відносно легко знизити.

Перший крок - змінити свій раціон, включивши в нього здорову і збалансовану їжу. Тут дієтологи рекомендують, як краще розпочати свій день із продуктів для сніданку, рекомендованих людям із високим рівнем холестерину.

Вівсянка

Вівсяну кашу легко приготувати на ніч або розігріти в мікрохвильовій печі вранці, багатий поживними речовинами вибір для сніданку, оскільки це чудове джерело розчинної клітковини. Розчинна клітковина приєднується до холестерину ЛПНЩ (він же «поганий» холестерин) і допомагає виводити його з організму.

Крім того, вівсянка також є джерелом антиоксидантів, які можуть допомогти контролювати кров’яний тиск і знизити ризик ішемічної хвороби серця.

Одна чашка вареної вівсянки містить шість грамів білка, чотири грами клітковини та близько 150 калорій.

«Щоб надати вашій вівсянці додаткову кількість клітковини, корисних жирів і білка, додайте до каші ягоди та підсмажені горіхи, як-от пекан або волоські. Ця виграшна комбінація дозволить втамувати голод надовго», - кажуть дієтологи.

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Ягоди

Якщо вранці вам хочеться солодкого, але ви намагаєтеся знизити рівень холестерину, подумайте про те, щоб додати гарнір або начинку з ожини та малини. Ці суперзірки містять багато клітковини.

Клітковина в ягодах допоможе вивести холестерин з організму і допоможе вам почувати себе ситим і задоволеним після їжі. Деякі дослідження показали, що вживання цих ягід може допомогти зменшити накопичення ЛПНЩ, або «поганого» холестерину в крові.

Додавайте ягоди у вівсянку або у звичайний грецький йогурт.

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Омлет з яєчного білка з тушкованими овочами

У яйцях вищий рівень холестерину, але весь він міститься в жовтку. Яєчні жовтки більш насичені жирними кислотами, які мають більший вплив на рівень холестерину в крові, якщо ви споживаєте їх занадто багато.

Яєчні білки містять багато білка (три грами на яєчний білок!) і мало калорій, жирів і холестерину, а також служать джерелом калію, рибофлавіну та селену.

Приготуйте свій омлет на оливковій олії та додайте кілька обсмажених овочів — гриби, шпинат і перець — усі смаки в омлеті чудові, щоб збільшити кількість корисних жирів та клітковини, які можуть допомогти підвищити рівень холестерину ще більше.

Квасоля

Боби є одним із найкращих продуктів для зниження рівня холестерину в крові. Вони сповнені розчинної клітковини, яка виводить холестерин з організму, також вони є чудовим джерелом рослинного білка.

Якщо квасоля не приваблює вас вранці, приготуйте цей коктейль

Склад

1/2 склянки осушених і промитих чорних бобів

1 заморожений банан

2 фініки без кісточок

1 столова ложка арахісового масла

2 столові ложки какао-порошку

дрібка кориці

1 склянка мигдального молока.

Авокадо на цільнозерновому хлібі

Це не тільки модний вибір для сніданку, але й також корисний спосіб знизити рівень холестерину та покращити здоров’я серця.

Авокадо є багатим джерелом мононенасичених жирів, а також асоціюється зі зниженням рівня холестерину та ризиком серцевих захворювань.

В ньому багато стеролів, які є рослинними речовинами, що допомагають знизити рівень холестерину.

Посипте тост приправою, кунжутом. Трохи помідорів і оливкової олії для додаткового аромату.

Копчений лосось

У багатьох скандинавських країнах, таких як Данія та Швеція, копчений лосось є улюбленою основою для відкритих бутербродів. Якщо вам подобається смак, це чудовий варіант, завдяки високому вмісту омега-3 жирних кислот.

Це джерело білка може знизити рівень тригліцеридів, підвищити рівень холестерину ЛПВЩ або «хорошого» холестерину, зменшити запалення та допомогти запобігти серцевим захворюванням.

Крім того, одна порція (200 г) копченого лосося має 18 грамів білка і близько 120 калорій, що робить його чудовим варіантом для сніданку або для будь-якого прийому їжі.

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