Найкращі продукти, щоб вгамувати голод і швидко схуднути

Як схуднути? Особливо взимку, коли хочеться більше поживних і калорійних страв.

Дослідження показують, що обмеження та уникнення їжі можуть посилити тягу до їжі, тому головне — вживати продукти, які дійсно можуть допомогти втамувати голод і тягу до калорійних продуктів.

Інша стратегія полягає в тому, щоб мати більш здорові варіанти того, чого ви прагнете, щоб ви могли відчувати себе задоволеними, не порушуючи дієту.

Наступного разу, коли ви відчуєте прагнення до поблажливої їжі, ви можете позбутися цієї жадоби, не порушуючи свого раціону, потягнувшись за одним із цих продуктів, що пригнічують голод.

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Почніть їжу з супу

Суп вдень - це, як і фрукт перед їжею. Завдяки високому вмісту води він насичує вас меншою кількістю калорій.

Вживання бульйону або овочевого супу перед їжею зменшує кількість калорій, які ви споживаєте під час їжі. Багато експертів зі схуднення радять своїм клієнтам щодня їсти суп, щоб допомогти.

Це повинні бути низькокалорійні страви, наприклад, бульйон, овочевий або томатний суп, або супи з високим вмістом клітковини, як-от мінестроне або квасолевий. Одне дослідження показало, що вживання супу як першої страви допомогло учасникам дослідження з’їсти приблизно на 20% менше калорій або в середньому на 134 калорії менше під час їжі.

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Наповніть раціон фруктами, багатими клітковиною

Фрукти допомагають збільшити кількість клітковини у вашому раціоні. Чашка малини містить 8 г клітковини, а чашка лісової чорниці - 6 г. Середнє яблуко має майже 4,5 г, груша – 5,5 г, а апельсин середнього розміру – близько 4 г клітковини. Невелике дослідження показало, що учасники, які їли яблуко або грушу перед кожним основним прийманням їжі, значно втратили вагу порівняно з тими, хто не їв фруктів перед їжею.

Вживайте білок

Коли справа доходить до того, щоби вгамувати голод, багата на білок їжа може стати вашим найкращим другом. Хороші джерела білка, які посідають високе місце за індексом насичення, включають яйця, грецький йогурт, рибу та пісне м’ясо птиці. Для кращого ефекту спробуйте починати свій вихідний день з білка (приблизно 25-30 г під час першого приймання їжі), щоб тримати під контролем голод і апетит. Це посприяє схудненню. Насправді, одне дослідження показало, що сендвіч на сніданок з яйцем та ковбасою індички був більш ситним і допоміг учасникам дослідження їсти менше калорій під час обіду порівняно зі сніданком з низьким вмістом білка.

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Обирайте темний шоколад

Шоколаду хочеться найбільше, коли йдеться про голод. Якщо ви відчуваєте потребу у шоколаді, віддайте перевагу кусочку темного шоколаду, який містить принаймні 70% какао. В ньому менше цукру і калорій, а також він багатий на корисні антиоксиданти, тому він допомагає підтримувати рівень цукру в крові стабільним, щоб контролювати голод.

Ще один чудовий варіант — приготувати шоколадний білковий пудинг, змішавши 150 г простого грецького йогурту з двома чайними ложками какао-порошку. Перемішайте. Білок у грецькому йогурті допоможе вам насититися, а какао-порошок задовольнить потребу у шоколаді.

Вибирайте овес

Овес є багатим клітковиною цільним зерном, яке часто рекомендують для здоров’я серця, але кілька досліджень показують, що він може допомогти контролювати апетит і голод. Вівсянка містить особливо багато розчинної харчової клітковини, яка називається бета-глюкан.

Доведено, бета-глюкан уповільнює травлення, що допомагає контролювати рівень цукру в крові та апетит. Чашка вівса містить близько 150 калорій і 4 г клітковини, що пригнічує голод. Додавайте вівсянку у запіканки та десерти.

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