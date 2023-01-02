Найкращі продукти, які спалюють жир на животі: дієтологи радять вживати їх під час сніданку

Отримання достатньої кількості клітковини та білка щоранку має вирішальне значення для тих, хто прагне позбутися жиру на животі.

Сніданок має не лише вирішальне значення для загального здоров’я; це також важливо для підтримки вашого метаболізму та отримання бажаного плоского живота.

Коли ми говоримо про втрату жиру на животі, то зосереджуємося на вісцеральному, який накопичується навколо живота людини. Вісцеральний жир небезпечний, оскільки скопичується на органах черевної порожнини та може призвести до таких проблем, як серцеві захворювання та діабет 2 типу. Втрата цього жиру відбувається по-різному для кожного, але це часто передбачає внесення деяких змін у дієту, а також збільшення фізичної активності.

Деякі з найвдаліших сніданків, які ви можете вибрати, якщо працюєте над втратою жиру на животі, містять споживання більшої кількості клітковини та білка, які важливі для здорового контролю ваги. Насправді, згідно з дослідженням, опублікованим в European Journal of Clinical Nutrition, вживання дієти з високим вмістом як білка, так і клітковини було пов’язане зі втратою ваги та зниженням ризику метаболічних факторів.

Фото: klopotenko.com

Експерти надали свій список найкращих продуктів для сніданку, які спалюють жир на животі. Результати можуть вас здивувати.

Вівсянка

Вівсяна каша є одним із найкращих сніданків, щоб отримати плоский живіт.

"Клітковина у вівсянці допомагає довше відчувати ситість, оскільки це вуглеводи з повільним вивільненням, що означає, що вони забезпечують енергією, але не підвищують рівень цукру в крові", — каже американська лікарка Паула Добріх.

Енергія вуглеводів із повільним вивільненням, за її словами, вивільняється протягом тривалого періоду часу, даючи вам багато енергії на день, не змушуючи вас почуватися млявим.

"Вживання вівсяної каші дає вашому організму клітковину, необхідну не тільки для здоров’я серця, але для правильного травлення", — каже інша медикиня Мішель Рікер.

Фото: pixabay.com

Яйця

На думку експертів, яйця — це ще один чудовий спосіб почати день у разі прагнення отримати плоский живіт.

У дослідженні, опублікованому в International Journal of Obesity, "яєчний сніданок" у разі дотримання дієти з дефіцитом калорій допоміг учасникам скинути більше ваги.

"Яйця є чудовим джерелом повноцінного білка, який допоможе збалансувати ранкову реакцію цукру в крові, а також підтримувати чисту м’язову масу для прискорення метаболізму", — каже Рікер.

Яйця, змішані з овочами з високим вмістом клітковини спалюють жир на животі.

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Протеїнові коктейлі

Говорячи про білок, ситний протеїновий коктейль також є чудовим вибором для сніданку, особливо якщо вашою кінцевою метою є більш плоский животик.

"Ранковий протеїновий коктейль допоможе вам отримати більш плоский живіт, тримаючи під контролем калорійність сніданку та забезпечуючи 20-30 грамів білка, необхідних організму для правильного обміну речовин", — каже Рікер.

В одному 12-тижневому дослідженні, опублікованому в British Journal of Nutrition, жінки, які дотримувалися дієти з високим вмістом білка, втратили більше ваги, ніж ті, хто їв стандартні порції білкових продуктів. Якщо вам потрібен значний приріст білка, протеїновий коктейль може стати чудовим способом розпочати день.

Грецький йогурт

Якщо вам хочеться солодкого вранці, натуральний грецький йогурт без цукру з додаванням фруктів та горіхів — найкращий вибір. Відповідно до дослідження, опублікованого в Nutrition Journal, ті, хто їв йогурт з високим вмістом білка у другій половині дня, відчували більше ситості та споживали менше калорій за вечерею.

Шматочок запеченого м'яса індички або курки

Отримання високоякісного білка вранці є важливим для схуднення, особливо для спалювання жиру на животі.

Дослідження показують, що дієта з високим вмістом білка може сприяти насиченню та більшому відчуттю ситості.

Щоб отримати додатковий білок на сніданок, приготуйте салат з додаванням курячого м'яса або грудки індички. Це дасть вам більшу кількість білка, ніж звичайна ковбаса чи шинка.

Також додамо, що жир на животі не завжди поганий. Як повідомляє Американська серцева асоціація, жирові відкладення потрібні людині, щоб вижити.

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