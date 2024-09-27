Найкращі спеції до кави: лікарі назвали приправи, які омолоджують організм і знижують холестерин

Лікарі стверджують — якщо додати до улюбленого вранішнього напою деякі спеції, то можна зробити його значно кориснішим для здоров'я.

Ось сім найпопулярніших спецій, які допоможуть покращити смак кави, омолодять організм та знизять рівень холестерину.

Кориця — справжній лідер серед спецій. В ній міститься багато антиоксидантів. А ще завдяки тому, що вона подовжує відчуття ситості, кориця сприяє схудненню.

Кардамон — ще одна корисна спеція, яка допомагає покращити роботу ШКТ, знімає запалення та знижує рівень холестерину в крові. Також кардамон чудово доповнює аромат кави.

Гвоздика — в ній міститься багато вітамінів і мінералів, завдяки яким спеція має бактерицидні властивості. На одне горнятко кави вистачить лише 1-2 зернятка гвоздики.

Мускатний горіх — він допомагає збільшити чутливість організму до інсуліну, а ще бореться із зайвою вагою.

Гострий перець — якщо вам хочеться додати до ранкового напою нотку пікантності, обирайте саме цю спецію. Додатково гострий перець покращує кровопостачання.

Цедра апельсина або лимона — в них міститься багато вітамінів, які допомагають омолодити організм, а ще забезпечують захист від застуди. Аромат та смак кави значно покращуються.

Імбир — в ньому містяться біологічно активні речовини, які покращують роботу всіх внутрішніх органів.

Однак, лікарі також попереджають, якою б не була користь від кави зі спеціями, не слід випивати понад 4 чашки цього напою на день.

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