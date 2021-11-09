Найкращі супи для плаского живота - рецепти і рекомендації дієтолога

Дослідження показують, що в середньому люди набирають один-два кілограми за зимові місяці.
Супи не тільки зігрівають вас і задовольняють голод, але й допомагають протидіяти набору ваги.
Метааналіз 2020 року, опублікований в журналі Physiology & Behavior, показав, що споживання супу значною мірою пов’язане з меншим ризиком ожиріння.
«Суп може бути одним із найкращих продуктів харчування, які допомагають регулювати вагу, якщо в них є правильні інгредієнти. Насправді, згідно з дослідженням, опублікованим в British Journal of Nutrition, суп може бути гарною стравою - білка і клітковина — дві поживні речовини, які сприяють втраті ваги», — каже дієтолог Лорен Манакер.
За словами Манакера, коли їсте суп для схуднення, ви все одно повинні бути обережними з певними типами супів, а саме із сіллю і калорійними інгредієнтами.
Легкий томатний суп
Рецепт
Склад:
- 1кг помідорів
- 1-2 цибулі за смаком
- 1шт (головка) часнику
- 5 гілок базиліка
- сіль, перець, орегано
- оливкова олія
Приготування
На сухій розігрітій пательні обсмажте порізану цибулю та часник. Коли підсмажаться, додайте 2 гілочки порізаного базиліку. Через хвилинку додайте томати, оливкову олію і тримайте слабкому вогні 40 хвилин, накривши кришкою. Зніміть з вогню і подрібнити юшку в блендері. Важливо не переборщити, буквально за кілька секунд вистачить. Ми маємо отримати порізані шматочки томатів, а не крем. У блендер також можна додати гілочку базиліка.
«Існують деякі застереження при виборі найкращого супу для схуднення. По-перше, супи можуть містити багато солі — інгредієнта, який може викликати здуття живота. По-друге, деякі супи можуть включати багаті калоріями інгредієнти, такі як жирні вершки, масло, бульйон. І вживання великої кількості цих інгредієнтів - не найкращий вибір для контролю ваги», – каже Манакер.
Квасолевий суп
Рецепт
Склад:
- 500 г квасолі
- 2 моркви
- 1 цибулина
- лавровий лист
- пір’я цибулі
- петрушка
- перець, імбир
- трохи олії
Приготування
Квасолю промиваємо кілька разів, замочуємо на 4 години в холодній воді. Потім відварюємо протягом півгодини, засікаючи час після закипання води. Кладемо лаврове листя. Овочі чистимо. Моркву наріжте соломкою, а цибулю — дрібними кубиками. Викладіть в суп, варимо ще хвилин десять, не забуваємо приправити. Тим часом рубаємо зелень і додаємо в суп. Через кілька хвилин вимикаємо, даємо настоятися з чверть години і подаємо до столу.
Хоча більшість супів з низьким вмістом натрію сприяють втраті ваги, є один суп, який може бути найкращим у цьому. Це овочевий суп з низьким вмістом солі, бобами та імбирем.
Вживання більшої кількості овочів пов’язане зі зниженням ризику набору ваги.
Якщо ви на дієті, готуйте супи, приправляючи їх травами та спеціями, а особливо імбирем.
«Вживання імбиру також пов’язане зі втратою ваги, що робить його ще одним інгредієнтом, який може допомогти людям підтримувати здорову вагу», — кажуть дієтологи.
На основі цих рекомендацій існує незліченна кількість рецептів супу, які ви можете спробувати.