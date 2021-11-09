Найкращі супи для плаского живота - рецепти і рекомендації дієтолога

Дослідження показують, що в середньому люди набирають один-два кілограми за зимові місяці.

Супи не тільки зігрівають вас і задовольняють голод, але й допомагають протидіяти набору ваги.

Метааналіз 2020 року, опублікований в журналі Physiology & Behavior, показав, що споживання супу значною мірою пов’язане з меншим ризиком ожиріння.

«Суп може бути одним із найкращих продуктів харчування, які допомагають регулювати вагу, якщо в них є правильні інгредієнти. Насправді, згідно з дослідженням, опублікованим в British Journal of Nutrition, суп може бути гарною стравою - білка і клітковина — дві поживні речовини, які сприяють втраті ваги», — каже дієтолог Лорен Манакер.

За словами Манакера, коли їсте суп для схуднення, ви все одно повинні бути обережними з певними типами супів, а саме із сіллю і калорійними інгредієнтами.

Легкий томатний суп

Рецепт

Склад:

1кг помідорів

1-2 цибулі за смаком

1шт (головка) часнику

5 гілок базиліка

сіль, перець, орегано

оливкова олія

Приготування

На сухій розігрітій пательні обсмажте порізану цибулю та часник. Коли підсмажаться, додайте 2 гілочки порізаного базиліку. Через хвилинку додайте томати, оливкову олію і тримайте слабкому вогні 40 хвилин, накривши кришкою. Зніміть з вогню і подрібнити юшку в блендері. Важливо не переборщити, буквально за кілька секунд вистачить. Ми маємо отримати порізані шматочки томатів, а не крем. У блендер також можна додати гілочку базиліка.

Томатний суп

«Існують деякі застереження при виборі найкращого супу для схуднення. По-перше, супи можуть містити багато солі — інгредієнта, який може викликати здуття живота. По-друге, деякі супи можуть включати багаті калоріями інгредієнти, такі як жирні вершки, масло, бульйон. І вживання великої кількості цих інгредієнтів - не найкращий вибір для контролю ваги», – каже Манакер.

Квасолевий суп

Рецепт

Склад:

500 г квасолі

2 моркви

1 цибулина

лавровий лист

пір’я цибулі

петрушка

перець, імбир

трохи олії

Приготування

Квасолю промиваємо кілька разів, замочуємо на 4 години в холодній воді. Потім відварюємо протягом півгодини, засікаючи час після закипання води. Кладемо лаврове листя. Овочі чистимо. Моркву наріжте соломкою, а цибулю — дрібними кубиками. Викладіть в суп, варимо ще хвилин десять, не забуваємо приправити. Тим часом рубаємо зелень і додаємо в суп. Через кілька хвилин вимикаємо, даємо настоятися з чверть години і подаємо до столу.

Квасолевий суп

Хоча більшість супів з низьким вмістом натрію сприяють втраті ваги, є один суп, який може бути найкращим у цьому. Це овочевий суп з низьким вмістом солі, бобами та імбирем.

Вживання більшої кількості овочів пов’язане зі зниженням ризику набору ваги.

Якщо ви на дієті, готуйте супи, приправляючи їх травами та спеціями, а особливо імбирем.

«Вживання імбиру також пов’язане зі втратою ваги, що робить його ще одним інгредієнтом, який може допомогти людям підтримувати здорову вагу», — кажуть дієтологи.

На основі цих рекомендацій існує незліченна кількість рецептів супу, які ви можете спробувати.

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