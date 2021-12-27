Найкращі закуски для схуднення в 2022 році

Додайте ці продукти, багаті поживними речовинами, у свій раціон і побачите результати в новому році.

Те, що ви намагаєтеся схуднути, не означає, що вам потрібно дотримуватися суворих обмежень. Є спосіб схуднути та покращити загальне здоров’я, не відмовляючись від улюблених страв і закусок.

Жодна їжа не є забороненою.

Нижче наведено список популярних продуктів, які ви можете споживати у звичайних порціях.

Credits

Салат з куркою та авокадо

Авокадо багате ненасиченими жирами, що сприяють здоров’ю, і пов’язані зі схудненням. Є дані, що одне авокадо на день протягом 12 тижнів, сприяє зменшенню вмісту вісцерального жиру, пов’язаного з підвищеним ризиком діабету та гіпертонії.

Вершкове авокадо чудово доповнює пісну курку у цій страві, яка чудово поєднується з овочами. Додайте кукурудзу та яйця. Змішайте нежирний йогурт з лимонним соком, сіллю, перцем і прянощами чи зеленню на ваш вибір — кропом, кінзою або петрушкою.

Також читайте Дієтологи назвали найкращі харчові звички для здоров’я кишечника

Запечений нут

У новому дослідженні доведено, що люди, які їли бобові чотири рази на тиждень, втратили на 1 кг 100 г більше за вісім тижнів, ніж їхні однолітки, які не вживали бобові взагалі.

Яблука

Одне яблуко в день допоможе уникнути збільшення ваги. Яблука низькокалорійні, містять багато води (що робить їх досить ситними), є основним джерелом мікроелементів, насичених харчових волокон і антиоксидантних поліфенолів, які запобігають ожирінню. Дослідження показують, якщо їсти одне яблуко на день протягом 4-12 тижнів, ви втратите вагу.

Також читайте Всесвітній день яйця: готуємо смажені варені яйця

Варені яйця

Не обмежуйте у раціоні яйця, якщо хочете схуднути і відчувати себе задоволеним протягом дня. Варені яйця є доповненням до вашого плану схуднення з високим вмістом білка. Кожне яйце містить 6 г ситного білка — макроелемента, який, як показують дослідження, може лікувати ожиріння та метаболічний синдром.

Нежирний сир

Щоб прискорити схуднення, подумайте про вживання сиру у якості перекусу перед сном. Дослідники виявили, що споживання 30 г білка з сиру приблизно за 30 хвилин перед сном позитивно впливає на якість м’язів, метаболізм і загальне здоров’я.

Нежирний йогурт

Йогурт є одним із найзручніших перекусів для схуднення. Огляд 22 досліджень прийшов до висновку, що споживання йогурту пов’язане зі зниженням жиру в організмі, меншим збільшенням ваги та меншою окружністю талії. Але уникайте йогурту з додаванням цукру. Доповніть його ягодами.

Також читайте З наповнювачем чи без: який йогурт обрати

Морква, селера, огірок, червоний перець

Такі овочі, як морква, червоний болгарський перець і селера, містять багато води і мають низьку калорійність. Крім того, всі вони - джерело клітковини, що робить їх потрійною загрозою для втрати ваги. Наприклад, коли учасникам дослідження European Journal of Clinical Nutrition було запропоновано подвоїти споживання овочів, вони втратили до 6 кг протягом року.

Це одні з найкращих закусок для схуднення, які ви можете вживати у новому році і при цьому досягати своїх цілей.