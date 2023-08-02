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Найкращий час для сніданку, щоб знизити ризик діабету

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Найкращий час для сніданку, щоб знизити ризик діабету

Найкращий час для сніданку, щоб знизити ризик діабету. / Фото: Pexels

Іспанські дослідники назвали ідеальний час для сніданку, щоб знизити ризик діабету.

Сніданок – один із найважливіших прийомів їжі за день. Нещодавнє дослідження, в якому взяли участь понад 100 000 осіб, показало, що сніданок до 9 ранку зменшує ризик розвитку діабету 2 типу на 59%.  

Про йдеться у статті Huffpost.

Генетика, фізична активність і здорове харчування відіграють важливу роль у ризику розвитку діабету. Однак дослідження Барселонського інституту глобальної охорони здоров’я наголошує на ще одному важливому факторі: в який час дня ви їсте.

"Сніданок може допомогти людям із діабетом більш ефективно підтримувати баланс глюкози в крові та запобігати високому рівню глюкози в крові. Крім того, сніданок може допомогти контролювати вагу, якщо загальна кількість калорій, які ви споживаєте протягом дня, не перевищує норму", - зазначили науковці.

У дослідженні також йдеться про те, що вечеряти варто до 7 вечора. Люди, які приймали участь у експерименті, і їли після 22:00, мали підвищений ризик розвитку діабету 2 типу. Крім того, на рівень ризику впливає кількість прийомів їжі протягом дня . Люди, які їли п'ять або більше разів на день, асоціювалися з меншою захворюваністю.

"Деякі дослідження показали, що толерантність до глюкози знижується у вечірні години як у здорових людей, так і у тих, хто страждає на цукровий діабет, що підтверджує рекомендації їсти більше вуглеводів під час ранніх прийомів їжі, як-от сніданок, і менше вуглеводів ввечері. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти посилюють запах поту, та які продукти допоможуть позбавитись неприємного запаху тіла.

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Дата публікації
Перегляди
542
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