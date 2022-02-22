Найкращий продукт при втраті кісткової маси з віком: лікарі розповіли, що зміцнює кістки

Найкращий продукт при втраті кісткової маси з віком: лікарі розповіли, що зміцнює кістки

Для запобігання або уповільнення втрати кісткової маси в процесі старіння часто рекомендують вживати продукти та напої, багаті на кальцій. І тут все правильно. Але нещодавно дослідники поповнили список.

Чорнослив сприяє зміцненню кісток та здоров'я в цілому.

Це виявили у процесі дослідження, про яке написали в журналі Advanced in Nutrition.

Особливу увагу вчені приділили вивченню стану жінок у постменопаузі, в яких відзначали найвищу швидкість втрати кісткової маси.

Дослідники виявили, що вживання близько 10 прим. чорносливу щодня протягом року призводило до зменшення ознак втрати кісткової маси. Мало того, навіть шість місяців регулярного вживання чорносливу показали меншу втрату загальної кісткової маси порівняно з тими, хто не їв сухофруктів.

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Вони зазначили, що одна з можливих причин цього полягає в тому, що чорнослив викликає зміни у мікробіомі кишечника, що призводить до зниження рівня запалення у всьому організмі. У свою чергу, це може зменшити окисне ушкодження клітин, що впливає на щільність кісток.

Ще одна важлива властивість чорносливу полягає в тому, що він допомагає позбавитися жирових выдкладень. Незважаючи на те, що сухофрукти зазвичай не рекомендуються для схуднення через їх високу калорійність, дослідження 2014 року, представлене на Європейському конгресі з ожиріння, вивчало вплив щоденного вживання чорносливу протягом 12-тижневого періоду. В експерименті взяли участь люди з надмірною вагою та ожирінням.

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Ті, хто споживав невелику кількість сухофруктів, втратили за цей час близько двох кілограмів та майже три сантиметри у талії.

Одне важливе зауваження, якщо ви хочете додати чорнослив до свого раціону: обов'язково прочитайте етикетку з харчовою цінністю, радять лікарі-дієтологи. Чорнослив - це висококалорійний продукт через концентрацію в ньому натуральних цукрів.

Деякі виробники додатково підсолоджують його при обробці. Це може зменшити або навіть звести нанівець протизапальний ефект споживання чорносливу.

Дослідники запропонували поєднувати чорнослив зі свіжими фруктами та овочами для досягнення найкращого ефекту.