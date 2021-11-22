Найкращий зимовий суперфуд для серця та імунітету: все про гранат

Найкращий зимовий суперфуд для серця та імунітету: все про гранат

Користь і шкода, правила вживання і що насправді ми отримуємо, коли їмо його із кісточками.

Гранат є суперфудом, багатим антиоксидантами, вітамінами, мінералами та електролітами і вже давно відомий своєю корисною дією. Дієтологиня Олена Плахотнюк розповіла про властивості граната.

Гранат покращує роботу серця і зменшує запалення

Дослідження на тваринах показали, що компоненти граната можуть уповільнити затвердіння артерій (атеросклероз), зменшити утворення бляшок і покращити здоров’я кровоносних судин. Клінічні дослідження на людях підтвердили роль гранатового соку (240 мл/день) у покращенні здоров’я серця.

У клінічних дослідженнях, проведених у 2011 році в Університеті Джона Хопкінса, пацієнти з високим кров’яним тиском, які вживали гранатовий сік протягом двох тижнів, мали значне пониження систолічного кров’яного тиску шляхом інгібування ферменту, який викликає скорочення судин.

Корисні поліфенольні сполуки та їх важливі метаболіти всмоктуються та концентруються в тканинах передміхурової залози, товстої кишки та кишківника. Існує багато досліджень, присвячених перевагам вживання граната для підтримки здоров’я цих тканин і боротьби з раком.

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Одним з поліфенольних компонентів граната є елагітаніни. При попаданні всередину ці сполуки розщеплюються на елагову кислоту.

Елагова кислота має потужний антиоксидантний і протипухлинний компонент і захищає від пошкодження нашої ДНК. Вона також блокує канцерогенну дію багатьох забруднюючих речовин, таких як поліциклічні ароматичні вуглеводні, що містяться в сигаретному димі, і токсичні хімікати (бензопірен).

Гранатове насіння має величезну користь для серця і судин. Зерна граната багаті на поживні речовини. Порція зерен граната в 100 г забезпечує 12% добової норми вітаміну С, 16% вітаміну К і 10% фолієвої кислоти. Але саме його розчинні поліфеноли та антоціани, які відповідають за червоний колір, відповідають за його справжню користь для здоров’я. Зерна граната є прекрасним джерелом харчових волокон.

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Плоди граната багаті поживними речовинами та низькокалорійні, що дозволяє включати їх у збалансований раціон і дієти з обмеженим вмістом калорій.

Гранат – фрукт з низьким глікемічним індексом (менше 55), тому він повільно засвоюється і перетравлюється. Незважаючи на те, що він містить цукор, він містить багато фенольних сполук, які допомагають процесу схуднення, і клітковини, яка регулює відчуття голоду та апетиту.

Гранат є відмінним доповненням до дієт, спрямованих на зменшення запалення в організмі.

Побічні ефекти граната

Зерна граната можуть подразнювати слизову оболонку шлунка у людей, які мають виразку шлунка, і можуть посилити висип і свербіж у людей, чутливих до алергенів.

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж включити гранат у свій раціон, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки. Гранат може зменшити всмоктування деяких статинів і ліків для зниження артеріального тиску.

Правила вживання граната

І свіжі гранати, і гранатовий сік можна вживати щодня без шкоди для здоров'я. Гранати, як правило, набагато поживніші в порівнянні з гранатовим соком, містять менше цукру і більше клітковини, що не дає різкого підйому рівня цукру в крові.

Як пити гранатовий сік

Рекомендована добова норма граната і гранатового соку, з огляду вуглеводної складової, становить відповідно 200-300 г і 1 склянка. Оскільки даний фрукт - це практично чистий вуглевод, бажано вживати його в першій половині дня (і не натще) аби не набирати зайвої ваги.

Фреш чи готовий сік?

Обирайте натуральні фреші, обмежувати вживання пакетованих варіантів, які містять велику порцію додаткового цукру. Якщо у вас немає неприємних відчуттів, наприклад, печії, або алергічних проявів при вживанні гранатового соку, то можна вживати його у чистому вигляді, в іншому випадку - розводити чистою водою у співвідношенні 1:1.

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