Найкраща спеція до кави: гастроентеролог додає її щодня для здоров’я та смаку

Найкраща спеція до кави

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Відомий лікар-гастроентеролог, автор книги «улінарна книга з клітковиною» Вілл Булсевич поділився своєю думкою щодо найкращої спеції для ранокової кави.

Він вважає, що саме кориця не лише чудово поєднується з кавовим напоєм, але й має низку корисних властивостей для людського організму, які вигідно вирізняють її серед інших популярних добавок, таких як кардамон, імбир та мускатний горіх.

Чому саме кориця, а не інші спеції

На думку лікаря, кориця є оптимальним вибором серед інших спецій, які зазвичай додають до кави. Він пояснює це тим, що солодкувато-пряний смак кориці вдало балансує гіркоту кави, створюючи більш гармонійний смаковий профіль.

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На відміну від, наприклад, кардамону, який може додати каві більш інтенсивний, дещо «лікарський» присмак, або імбиру, який має виражену гостроту, кориця є більш універсальною та м’якою добавкою. Мускатний горіх, хоч і має приємний теплий аромат, може бути занадто насиченим для деяких людей, тоді як кориця додає каві легкої солодкості та глибини.

Користь кориці для травлення та не тільки

Кориця не лише володіє приємним зігріваючим ароматом, але й здатна позитивно впливати на певні аспекти здоров’я. Гастроентеролог особливо наголошує на тому, що кориця може мати сприятливий вплив на травну систему. Ця спеція здатна допомогти зменшити газоутворення та відчуття здуття після вживання кави, що може бути актуальним для людей з чутливим травленням.

Кориця має й інші потенційні корисні властивості:

Її пов’язують зі здатністю покращувати чутливість до інсуліну, що може бути корисним для контролю рівня цукру в крові.

Кориця є джерелом антиоксидантів, які допомагають захищати клітини організму від пошкодження.

Існують дані про її протизапальні властивості.

Як краще додавати корицю до кави

Лікар радить додавати невелику кількість меленої кориці безпосередньо в чашку з кавою або під час її приготування. На його думку, навіть невелика порція цієї спеції може принести як смакове задоволення, так і потенційну користь для здоров’я.

Для тих, хто прагне ще більш насиченого смаку та додаткової користі, лікар Булсевич рекомендує звернути увагу на гарбузові спеції — ароматне поєднання кориці, імбиру, мускатного горіха та гвоздики. Цей смак, добре знайомий шанувальникам осінніх кавових напоїв з кав’ярень, легко відтворити в домашніх умовах, не чекаючи настання осені. Пряна домашня кава з цими спеціями може стати чудовим доповненням до кави в будь-яку пору року.

Крім того, доктор Булсевич поділився своїм особистим фаворитом — тріо з кориці, куркуми та імбиру, назвавши це поєднання «просто дивом». Він також зазначив, що додавання невеликої кількості соєвого молока може зробити цей напій особливо ніжним. Саме таке поєднання спецій є багатим джерелом антиоксидантів і може сприяти зменшенню запальних процесів в організмі, підтримці здоров’я серцево-судинної системи та полегшенню травлення.