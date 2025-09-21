Сніданок і довголіття / © Pixabay

Існує зв’язок між часом сніданку та ризиком передчасної смерті. Згідно з результатами нового дослідження, чим пізніше люди снідають, тим вищий ризик.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Нове масштабне дослідження, у якому взяли участь 3000 дорослих, виявило, що пізній сніданок, пов’язаний як з проблемами здоров’я, так і з підвищеним ризиком смертності у літніх людей.

Деталі дослідження: коли снідати — рано чи пізно?

Дослідники спостерігали за учасниками в середньому 22 роки. Вони виявили, що ті, хто снідав пізніше, мали менший рівень виживання протягом наступних 10 років порівняно з тими, хто їв раніше.

Середній час сніданку для учасників був близько 8:20 ранку.

Ті, хто снідав ближче до 9:00 або пізніше, частіше повідомляли про проблеми зі здоров’ям: депресію, втому та поганий стан ротової порожнини.

Що кажуть експерти

Провідний автор дослідження, доктор Хассан Дашті зазначає, що ці результати надають нового значення вислову «сніданок — найважливіший прийом їжі», особливо для літніх людей.

«Наше дослідження показує, що зміни в часі прийомів їжі, особливо сніданку, можуть бути простим індикатором загального стану здоров’я літніх людей», — каже Дашті.

Обережно, зв’язок не завжди є причиною

Важливо зазначити, що це дослідження є спостережним. Це означає, що воно не доводить, що пізній сніданок є причиною проблем зі здоров’ям або ранньої смерті. Воно лише вказує на можливий зв’язок.

Автори дослідження також звернули увагу на популярність інтервального голодування, під час якого люди спеціально відкладають перший прийом їжі. Це може призвести до пізнього сніданку, а отже, збільшити ризики, виявлені у дослідженні.

«Пізніший час прийому їжі, особливо пізній сніданок, пов’язаний як з проблемами здоров’я, так і з підвищеним ризиком смертності у літніх людей», — підсумовує Дашті.

