Найпопулярніша літня ягода: лікарі розповіли, кому не можна їсти черешню

Черешні містять багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Літні ягоди дуже корисні для нашого організму. Але, застерігають лікарі, їх можна їсти далеко не всім.

Харчова цінність черешні

У розрахунку на одну чашку (без кісточок) — 154 г:

Калорії: 97

Жири: 0 г

Холестерин: 0 мг

Натрій: 0 мг

Загальна кількість вуглеводів: 25 г

Харчові волокна: 3 г

Вітамін С: 11 мг

Калій: 342 мг

Марганець: 0,1 мг

Вітамін К: 3,2 мг

Вітамін B6: 0,1 мг

Магній: 16,9 мг

Черешні: користь для організму

Насамперед, важливо зазначити, що в черешні багато антиоксидантів. При цьому, чим темніший колір ягід, тим більше антоціанів, які мають чимало переваг для здоров'я. В тому числі вони допомагають знизити ризик розвитку серцевих захворювань. Завдяки антиоксидантам черешні допомагають запобігти чи уповільнити пошкодження клітин. Додатковий бонус — черешні містять вітамін С, який сприяє виробленню колагену і приносить користь здоров'ю шкіри.

Деякі дослідження також виявили, що черешні містять сполуки, які пригнічують ріст ракових клітин, включаючи клітини раку молочної залози, печінки, товстої кишки, підшлункової залози, легенів, шкіри. В темній черешні містяться фенольні кислоти і флавоноїди, які впливають на розмноження і проникнення в навколишні тканини ракових клітин.

Дослідники з Міністерства сільського господарства переглянули 29 досліджень, присвячених черешні. Результати показали, що ці фрукти зменшують окислювальний стрес і запалення. Для людей із запальними захворюваннями, такими як артрит і подагра, це приємна новина. А оскільки додаткові дослідження показали, що вживання вишневого соку може знизити рівень сечової кислоти, це може зменшити кількість нападів подагри. Хоча експерти кажуть, що необхідні додаткові дослідження, щоб дати настійну рекомендацію щодо вживання цього соку, щоб полегшити біль при подагрі.

Черешні: користь / Фото: Unsplash

Поряд із корисними антиоксидантами, вишні мають протизапальні властивості. Дослідження показують, що поєднання цих двох допомагає відновити м’язи після тренування, щоб полегшити біль. Лікарі стверджують, що черешні діють так само, як напроксен та ібупрофен допомагають зменшити запалення.

Є лише кілька фруктів, які містять мелатонін, який є природним гормоном, який виробляє ваше тіло, а також дієтичною добавкою, яка може допомогти за безсоння. І черешні – одна з них!

Огляд численних досліджень показує, що багаті антоціанами фрукти, такі як черешні, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань, оскільки вони можуть знизити рівень холестерину ЛПНЩ ("поганого") і підвищити рівень холестерину ЛПВЩ ("хорошого").

Черешні містять калій, але лише невелику кількість натрію. За даними CDC, продукти з такою комбінацією — більше калію та менше натрію — можуть знизити ризик серцевих захворювань шляхом зниження артеріального тиску.

Черешні можуть позитивно впливати на рівень глюкози в крові: вони вважаються продуктом з низьким глікемічним вмістом і містять клітковину. Згідно з дослідженням 2018 року, споживання черешні пов’язане зі зниженням ризику метаболічних розладів, пов’язаних із діабетом 2 типу.

Кому не можна їсти черешні

Кому не рекомендовано їсти черешні / Фото: Unsplash

Побічні ефекти черешні в основному пов'язані з ураженням нирок і алергічними реакціями.

Тобто, кажуть лікарі, вони можуть негативно впливати на пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок, викликаючи гостре ураження нирок (ниркову недостатність, що порушує нормальні процеси фільтрації нирок).

Черешні містять важливий білок, який діє як основний алерген. Однак, вони зазвичай вважаються безпечними, якщо приймати їх у рекомендованих дозах. У небагатьох дітей може розвинутися алергія, якщо вони з’їдять надто велику кількість черешні на добу.

Вживання черешні може викликати також проблеми з животом: вздуття, діарею, больові відчуття. А тому лікарі радять їсти не більше 300 г черешні за один раз і не більше 1 кг на день.

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