Найпопулярніший сніданок виявився шкідливим для здоров'я: з чим у жодному разі не можна пити каву

Часто основою нашого сніданку є яйця, адже їх можна назвати доволі поживним продуктом, багатим на білок. Однак вам варто замислитися, якщо ви звикли поєднувати вранці яєчню з кавою.

Як стверджують фахівці, таке поєднання може завдати серйозної шкоди вашому організму, хоча окремо ці продукти мають очевидну користь. Про це пишуть у Mirror.

В яйцях міститься багато вітамінів A, D, B12, білка та інших корисних речовин, кава ж відома тим, що стимулює і заряджає енергією через високий вміст кофеїну. Проте за словами дієтологині Прії Бансал, ранкове поєднання цих двох продуктів, яке доволі часто можна зустріти у людей по всьому світу, заважатиме засвоєнню важливих мікроелементів. В каві містяться таніни й поліфеноли, які блокують засвоєння кальцію та заліза з яєць.

Експерти також радять зачекати хоча б одну годину після сніданку з яйцями, а вже тоді пити каву чи чорний чай. Так ви зможете уникнути серйозних проблем з травленням, зокрема кислотного рефлюксу та печії. Як зазначають фахівці, обидва продукти посилюють вироблення шлункового соку.

Через каву та яйця, поєднані в одному сніданку, може відбутися зневоднення організму, тому що вони відрізняються сечогінними властивостями. Якщо ви все ж не можете відмовитися від такого сніданку, то хоча б збільшіть кількість води, яку випиваєте вранці. Так ви підтримуватимете водний баланс.

Враховуйте й те, що кава впливає на засвоєння певних ліків, зокрема антацидів та антибіотиків. Коли вона поєднується з яйцями, цей ефект ще більше посилюється і ефективність препаратів знижується.

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