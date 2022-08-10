Виявляється, ми не правильно вимірюємо тиск: як це потрібно робити

Через цю помилку десятки сотні випадків гіпертонії можуть бути не поміченими, люди можуть вчасно не отримати медичну допомогу.

У серпні 2022 року відповідне дослідження було опубліковано на порталі Американської асоціації серця. Як свідчить дослідження артеріальний тиск потрібно вимірювати на обох руках, а не на одній.

Для вимірювання тиску було залучено 53 172 людини. Дослідження показало різницю між вимірюванням артеріального тиску на двох руках та вимірюванням тільки на одній. Коли було проаналізовано дані показань, виявилося, що підвищений тиск відзначається у 12% тих пацієнтів, чиє здоров'я не викликало побоювань після вимірювання на одній руці.

«Відмова від вимірювання тиску на обох рук та выд використання вищих показань тиску призведе не лише до неправильної діагностики та лікування високого кров'яного тиску, а й до недооцінки ризиків для мільйонів людей у ​​всьому світі», - наголошує доктор Ексетерського університету в Девоні (Велика Британія) Крістофер Кларк. А передбачити, на якій руці вимір буде точнішим, неможливо, зазначив Кларк.

Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. Він вимірюється у міліметрах ртутного стовпа, представлений двома числами. Верхнє число систолічне показує силу, з якою серце перекачує кров через тіло, нижнє відображає діастолічний артеріальний тиск, тиск у ті моменти коли серце відпочиває між ударами. Якщо будь-який показник надто високий, це може призвести до перенавантаження на артерії та основні органи.

Завдяки дослідженню доктор Кларк та його колеги виявили, що середня різниця систолічного тиску при вимірі на правій та лівій руках становить 6,6 мм рт. ст. І коли обидва показання було взято до уваги, майже 6500 учасників дослідження було переведено до категорії гіпертоніків.

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