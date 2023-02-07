Найпоширеніші міфи про вітамін D: більшість українців в них вірять

Про п'ять міфів щодо приймання вітаміну D, у які вірять більшість укранців, прочитаєте у матеріалі ТСН.ua

Експерти розповіли найпоширеніші міфи про сонячний вітамін та спробували їх спростувати

Вітамін D можна приймати без призначення лікаря

Мало хто замислюється над тим, що у першу чергу, вітамін D - це прогормон. Завдяки йому в організмі виробляються важливі гормони, які контролюють різноманітні функції. Зокрема, приймання даної речовини значно підвищує фертильність у представників обох статей — здатність жіночого чи чоловічого організму до участі в заплідненні та народженні дитини. У зв'язку з цим перед прийманням препарату потрібно проконсультуватися із лікарем.

Отримати достатню дозу вітаміну D можна на сонці або з їжею

Це на так просто -- щоб отримати денну дозу вітаміну, потрібно провести на сонці майже весь світловий день.

Отримати вітамін з продуктів також складно, тому що вміст їх у їжі невеликий. Наприклад, щоб отримати добову дозу вітаміну D, людині потрібно з'їсти 4,5 кг сиру або 100 яєчних жовтків!

Літом не потрібно регулярно приймати вітамін D

Лікарі знають, що нестача вітаміну може виникнути у будь-який пору року.

Дефіцит вітаміну можна визначити за зовнішніми ознаками

Всі широко загальновідомі ознаки гіповітамінозу D як то часті інфекції, швидка втомлюваність, біль в спині та кістках, м'язах, поганий настрій, погане загоєння ран, втрата волосся можуть бути ознаками й інших захворювань. Тому, щоб переконатись в нестачі корисної речовини потрібно здати аналізи.

Якщо ходити до солярію протягом року, вітамін D буде у нормі

Цього робити ні в якому разі не можна. Ультрафіолетове випромінювання глибоко проникає у шкіру, запускає не лише процес старіння та може викликати фотодерматит, злоякісні зміни. Лікарі попереджають, що постійне відвідування солярію може призвести до раку шкіри.

Медики радять здавати аналіз 25-OH, який є найкращим засобом контролювати вітамін D. після отримання результату аналізу слід проконсультуватись із лікарем щодо норми приймання препарату.

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