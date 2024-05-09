Найпоширеніші ознаки алергії на собак та кішок, на їжу, цвіль: перевірте, чи немає у вас симптомів

Можливо, у вас сльозяться очі, коли ви прибираєте вдома, або свербить шкіра ввечері під час вечері? Найімовірніше, це ознаки алергії. Людей, які страждають від алергії, дуже багато. Лише у Сполучених Штатах понад 50 млн дорослих та дітей реагують на пилок, пил, плісняву, шерсть домашніх тварин та інші алергени.

Що таке алергія, чому виникають алергічні реакції

Алергія — це реакція організму на якийсь алерген. Таким чином реагує ваша імунна система, щоб захиститися від мікробів та вірусів. Але іноді організм плутається і таким самим чином, як і на збудників хвороб, реагує й на інші сторонні частинки.

«Більшість людей не мають імунної відповіді на пилок, але певний відсоток імунної системи людей сприймає його як чужорідний і небезпечний, як патоген або інфекцію», — зазначає докторка, алергологиня та імунологиня Крістіна Прайс.

Коли імунна система вирішує, що щось може нашкодити організмові, навіть якщо вона помиляється, то дає відповідь. Намагаючись захистити вас, ваше тіло випадково завдає шкоди. Така відповідь може викликати різноманітні симптоми, як-то задишка, кропив’янка, чхання та свербіж.

Експерти розповіли, які можуть бути симптоми алергії на різноманітні алергени.

Симптоми сезонної алергії

Сезонна алергія, або алергічний риніт, виникає лише в певну пору року (літо, осінь, зима чи весна). Найпоширенішими сезонними алергенами є пилок трав і дерев, пліснява та амброзія.

Найпоширенішими симптомами сезонної та пилкової алергії є:

закладеність (рідина в носі),

кашель,

втома,

свербіж очей, носа, горла,

нежить, очі, що сльозяться,

постійне чхання.

Багаторічна алергія, на відміну від сезонної, може виникнути будь-якої пори року. Найпоширенішими багаторічними алергенами є шерсть і лупа домашніх тварин, пилові кліщі, таргани та пліснява.

Можливі симптоми алергії на котів і собак:

стиснення в грудях, кашель,

очі, що сльозяться, червоніють або сверблять,

кропив’янка на шкірі,

біль, спричинена закладеністю носа,

нежить або закладений ніс,

задишка, шкірні висипання,

чхання,

хрипи або свист під час дихання.

Симптоми алергії на плісняву:

закладеність, рідина в носі,

кашель,

свербіж очей, горла,

нежить, чхання,

хрипи або свист під час дихання.

Симптоми харчової алергії

Найпоширенішими харчовими алергенами є глютен, яйце та молоко. Також алергія може бути на молюсків, арахіс, горіхи, сою та пшеницю.

До симптомів алергії на глютен (нестерпність глютену), ймовірно, входять біль у животі, анемія, тривога, здуття живота, закреп, депресія, діарея, сильна втома, метеоризм, головний біль, болі в суглобах, нудота, висипання, проблеми з концентрацією, блювання.

Симптомами алергії на яйця, ймовірно, будуть стиснення в грудях, закладеність (рідина в носі), кашель, кропив’янка, нежить, задишка, запалення шкіри, чхання, спазми шлунка, нудота, блювання, хрипи.

Симптомами алергії на молоко та інші молочні продукти є спазми в животі, коліки у немовлят, кашель, діарея, часто з кров'ю, кропив’янка, сверблячка навколо рота й губ, нежить, задишка, набряк у горлі, поколювання навколо рота та губ, блювання, сльозіння очей, хрипи.

Незалежно від того, скільки часу триває алергія, потрібно звернутися до лікаря, щоб мінімізувати її наслідки.

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