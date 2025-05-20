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ТСН у соціальних мережах

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Найпоширеніша помилка всіх, хто худне: навіть "легкий" салат може стати причиною збільшення ваги, якщо приготувати його неправильно

Салат часто сприймають як зразок легкої та здорової їжі. Проте існує важлива деталь, яка здатна повністю змінити ситуацію: ця нібито дієтична страва легко може стати джерелом зайвих калорій.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим заправляти салат, коли худнеш

Чим заправляти салат, коли худнеш / © Pixabay

Про ключову помилку, якої часто не помічають люди, що їдять салати з надією схуднути, розповів фітнес-тренер Юрій Попко у Facebook.

Усе криється в заправленні. Саме воно часто стає прихованим джерелом зайвих калорій. Важливо не лише те, що ви додаєте до салату, а і в яких кількостях.

Наприклад, оливкова олія — популярний і справді корисний складник раціону, проте з погляду калорійності вона надзвичайно концентрована. У 100 мл цього продукту міститься близько 92% жирів, що дорівнює приблизно 800 кілокалоріям. І хоча рідко хто виливає до салату цілу склянку олії, навіть кілька ложок можуть кардинально вплинути на загальну енергетичну цінність страви. Всього одна столова ложка (близько 15 мл) — це вже близько 120 ккал.

Уявіть: порція салату без заправлення містить до 200 кілокалорій. Але варто додати лише 2–3 столові ложки олії — і калорійність страви зростає ще на 240–360 ккал. У підсумку “легкий” салат перетворюється на енергетичний еквівалент плитки шоколаду вагою 100 грамів.

Отже, причина того, що ви їсте самі салати, але не худнете, може критися саме в заправленні. Невинна на перший погляд суміш зелені, щедро приправлена олією, цілком здатна забезпечити третину добової калорійної норми — ще до врахування всіх інших приймань їжі.

Чим заправляти салат, коли худнете

На щастя, існують варіанти заправлень з набагато меншою калорійністю. Розглянемо популярні соуси за вмістом калорій на 100 грамів і на одну столову ложку:

  • оливкова олія: близько 800 ккал на 100 мл, приблизно 120 ккал на ст. л. (15 мл);

  • майонез “Провансаль” (67% жирності): 616 ккал на 100 г, 85 ккал на ст. л. (14 г);

  • майонез салатний (30% жирності): 296 ккал на 100 г, 41 ккал на ст. л.;

  • сметана (15% жирності): 159 ккал на 100 г, 22 ккал на ст. л.;

  • грецький йогурт (8% жирності або менше): 107 ккал на 100 г, 14 ккал на ст. л.

Як видно, вибір заправлення має вирішальне значення. Різниця між ложкою олії та ложкою грецького йогурту — понад 100 калорій.

Звісно, важливо враховувати не лише калорійність, а й якість інгредієнтів. Проте нехтувати енергетичною цінністю не варто, адже організму байдуже, звідки надходять зайві калорії: з “корисної” олії чи “шкідливого” майонезу. Постійне перевищення добової норми призведе до набирання ваги.

Щоб контролювати раціон, звикайте уважно читати етикетки. Дані про калорійність і склад — це ваш інструмент для вибору. Розуміючи, скільки калорій містить заправлення або інший продукт, ви зможете зробити свій “легкий” салат справді дієтичним, обравши менш калорійний варіант або зменшивши порцію соусу, і досягти бажаної ваги та підтримувати добробут.

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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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