Найскладніша: в Украіні зробили п'яту за місяць трансплантацію серця

Найскладніша: в Украіні зробили п'яту за місяць трансплантацію серця

Пацієнт попередньо вже переніс хірургічні втручання.

В Україні успішно завершилася п’ята за цей місяць пересадка серця.

Пацієнт, якому декілька років тому протезували артальний клапан, знову опинився на операційному столі. Тепер вже, очікуючи трансплантації серця.

Директор Інститут серця Борис Тодуров, який оперував пацієнта, назвав його унікальним.

"Було складно. Третя операція - все запаєно, заколочено. Багато часу ми витратили, щоби своє серце (серце пацієнта - Ред.) прибрати і замінити його на серце донорське", - сказав Тодуров.

Провідний український кардіохірург зазначив, що операція тривала 1.5 години і минула вдало.

Після 8-годинної перерви пацієнт вже дихав самостійно і навіть подякував лікарю на камеру.

Кардіохірург у свою чергу висловив подяку за неоціненну допомогу в проведенні трансплантації колегам зі столичної Лікарні швидкої допомоги, а також родичам донора, які дали згоду на вилучення органу.

Нагадаємо, що хлопця, який нещодавна переніс пересадку серця, вже виписали.

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