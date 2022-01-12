Найточніший психологічний тест із чотирьох питань: поєднання букв розкриє ваш тип особистості

Тест на тип особистості Майерс-Бріггс (MBTI) був створений під час Другої світової війни, щоб допомогти жінкам отримати роботу і замінити чоловіків, які вирушили на фронт.

Відповівши на кілька питань, жінки отримали рекомендації, завдяки яким змогли знайти найбільш підходящу для себе роботу.

Деякі західні компанії досі використовують тест на тип особистості Майерс-Бріггс при підборі кандидатів на свої вакансії.

Пропонуємо коротку версію цього тесту, в якій лише чотири питання по два варіанти відповіді. От і все! Поєднання літер розповість про ваш тип особистості.

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1. Ви повністю виснажені до кінця складного робочого тижня. Як збираєтесь провести вихідні?

Я подзвоню своїм друзям – запитаю їх про плани. Знаю, що відкрився новий ресторан/у кінотеатрах йде гарна комедія/у пейнтбольному клубі великі знижки. Ми маємо зустрітися. — Е

Я залишусь удома і відключу телефон. Подивлюсь нову серію улюбленого телешоу, розв'яжу кросворд та прийму теплу ванну з пінкою. — I

2. Який із цих двох описів вам підходить найбільше?

Найголовніше для мене те, що відбувається тут і зараз. Я реально оцінюю ситуацію та звертаю увагу на деталі. — S

Реальність нудна. Я люблю мріяти та подумки програвати майбутні події. Я більше покладаюсь на інтуїцію, аніж на факти. — N

3. Вас намагається переманити конкурент нинішнього роботодавця...

Що будете робити, якщо зарплатня в іншій компанії набагато вища, але колектив у нинішній відмінний? Ба більше, начальник натякає на підвищення...

Дізнаюся якнайбільше про конкурента, проконсультуюся з HR-менеджером та складу список переваг та недоліків вакансії. Зважу всі аргументи і тверезо оціню ситуацію. — Т

Прислухаюся до своїх почуттів, бо завжди їм слідую. — F

4. До весілля ваших близьких друзів залишилося лише два тижні. Як ви готуєтеся до події?

Чудово! Вважаю за краще бути у всеозброєнні. — J

Навіщо готуватись? Веселуватимуся і отримуватиму задоволення на вечірці. Видам імпровізовану весільну промову. Найкращі речі трапляються спонтанно. — P

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Відповіді тесту

А тепер складіть поєднання літер, що відповідають вашим відповідям.

ESTJ — Менеджер

Практичний та послідовний: ви любите порядок у всьому, дієте за планом та організовуєте заходи свідомістю справи. Але найбільше вам подобається переконувати людей у своїй правоті та змушувати їх думати так, як ви думаєте. Ви тверезо дивитеся на життя, довіряєте лише фактам та своїм очам.

Ви відкриті для спілкування, нових знайомств та проведення часу на вечірках. Ніколи не забуваєте дбати про близьких і дуже добре вмієте висловлювати своє кохання.

ENTJ — Командир

Життя для вас – боротьба та екстрим. Так ви пізнаєте себе та інших. Будучи ризикованим і сміливим, ви легко надихаєтеся та починаєте безліч проектів. При цьому свої здібності як сильні, так і слабкі ви оцінюєте цілком адекватно.

Добре відчуваєте нові тенденції та відкриті для ідей. Думайте позитивно, любите спорт і все, що з ним пов'язане.

ESFJ — Вчитель

Ви дуже добре ладнаєте з людьми і стаєте душею будь-якої компанії. Уважні, дбайливі та завжди готові прийти на допомогу, навіть якщо доводиться жертвувати особистими інтересами заради інших.

При цьому ви самостійні, як правило, ведете справи без сторонньої допомоги. Однак емоційна підтримка близьких вам потрібна, як повітря.

ESTP — Маршал

«Участь важливіша за перемогу» — це не про вас. Ви прагнете досягти своїх цілей у будь-який спосіб, навіть за допомогою фізичної сили. Завжди дотримуєтеся чіткого плану, не терпіть залежності та компромісів.

Ви природжений боєць, дуже активний та самоорганізований. Чи зможете об'єктивно оцінити навіть саму стресову ситуацію і швидко відреагувати.

ENFJ — Наставник

Ви емоційні та товариські. Маєте багату міміку і завжди активно жестикулюєте. Ви дуже чуйні до емоцій інших людей і можете помітити навіть найменшу нещирість. Дуже ревниві та недовірливі у коханні.

Часто готові до майбутніх подій через свою здатність передчувати їх заздалегідь.

ENTP — Винахідник

Генератор ідей – це про вас. Завжди намагаєтеся створити щось нове. Легко адаптуєтесь до незнайомого середовища та освоюєте різні методи роботи.

Через нелюбов до традицій і рутини ви дуже часто змінюєте професійні сфери та захоплення, стаючи новатором та першовідкривачем. Важливо, що ви можете не тільки видавати нові ідеї, а й надихати інших, втілюючи в життя найзухваліші мрії.

ESFP — Політик

Ви вмієте професійно оцінювати можливості свого оточення і часто використовуєте це вміння для маніпулювання людьми. У спілкуванні з оточуючими ви насамперед керуєтеся особистими інтересами. Однак завжди намагаєтеся справити враження на всіх і створити образ сорочки-хлопця.

Ви твердо стоїте на землі і не любите гаяти час. Бажаєте швидких результатів, не любите бюрократію та тяганину.

ENFP — Чемпіон

Ви енергійні і допитливі, маєте яскраво виражені творчі здібності. У вас поєднуються риси як інтроверта, так і екстраверта, тому ви не тільки легко ладнаєте з людьми, але й добре співпереживаєте. Ви мудрий порадник.

Сприймаєте життя у всьому його різноманітті. Маєте багату уяву і високу IQ. Дуже гармонійна людина, здатна зберігати рівновагу навіть у мінливих умовах.

INFP — Цілитель

Лірик і мрійник, ваша внутрішня гармонія та злагода із собою завжди на першому місці. Вмієте передбачати події та добре розумієте людей.

Ви любите вбиратися і намагаєтеся добре виглядати за будь-яких обставин. Не скупі, але часто втрачаєте відчуття часу та реальності.

ISFP — Композитор

Ви знаходите радість у простих речах, легко справляєтеся з рутиною та монотонністю. Вам подобається почуватися потрібним, тому завжди приходьте на допомогу іншим, але ніколи не вторгаєтесь в їхню зону комфорту. Ви терпіти не можете конфліктів, і завжди прагнете розважити та повеселити оточуючих.

Ви дуже практичний, дбайливий, ніжний, надійний та вірний партнер. Приймаєте цей світ таким, яким він є, ніколи не намагаючись лідирувати та маніпулювати іншими.

INTP — Архітектор

Філософ, не любіть зайву експресивність. Завжди прагнете спокою та комфорту. Ви дуже обережні при ухваленні рішень, воліючи аналізувати та знаходити зв'язки між минулим, сьогоденням та майбутнім.

Ви дуже чутливі до змін і важко з ними справляєтеся. Завжди намагаєтесь зібрати факти, думки та ідеї, і тому дуже часто буваєте напружені.

INFJ — Радник

Ви чудово відчуваєте людей та їхні стосунки. Легко відчуваєте настрій та приховані таланти, тому люди часто звертаються до вас за порадою. Ви дуже вразливі і не виносите агресії чи відсутності кохання.

Ваша рушійна сила – інтуїція. Такий тип людей будь-коли припиняє вчитися, вважаючи головним пріоритетом саморозвиток. Пізнаючи себе, ви допомагаєте іншим.

INTJ — Натхненник

У вас найбагатший внутрішній світ. Там ви черпаєте свої неймовірні ідеї. Ви прагнете досконалості і хочете покращити все і всіх.

Однак ви відчуваєте деякі труднощі у відносинах з людьми, дуже часто навмисно дистанціюєтеся, щоб продемонструвати свою незалежність. Ви правильно розставляєте пріоритети та довіряєте своїй інтуїції.

ISFJ — Захисник

Ви не переносите фальші та нещирості у стосунках. Легко обчислюєте "чужих" і тримаєтеся від них на відстані.

Ви спостережливі та дуже обережні у словах та справах. Добрі та дбайливі, бачите свою головну мету в тому, щоб допомагати людям та робити їх щасливішими.

ISTP — Різнороб

Різнороб, як правило, має технічний склад розуму та любить майструвати. Ви не поспішаєте з прийняттям рішень і вважаєте, що краще двічі зважити, ніж помилитися. Однак ви завжди укладаєтеся в строки і за вдачею дуже пунктуальні. Сприймаєте світ через почуття, і ваша думка про те, що відбувається навколо вас, дуже об'єктивно і конкретно. По натурі товариські, але уникнете спілкування, як тільки відчуєте нещирість.

ISTJ – Інспектор

Вдумливий, відповідальний. Ви заслуговуєте на довіру, але ніколи не приймаєте речі такими, які вони є, завжди аналізуючи інформацію, що надходить. Ви не зацікавлені в тривалому спілкуванні і віддаєте перевагу офіційному контакту дружнього. Ви націлені на кінцевий результат.

Любите порядок, педант.

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