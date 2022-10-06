Найважливіша харчова звичка для здоров'я вашої печінки — лікарі радять

Ваша печінка виконує сотні функцій, наприклад очищає токсини, допомагає вам перетравлювати і розщеплювати їжу, регулює кров і допомагає організму виробляти здоровий рівень згортання крові. Як бачите, цей орган має вирішальне значення для здоров’я, і тому він заслуговує на максимальний догляд.

Догляд за печінкою передбачає обмеження алкоголю, відмову від куріння та збалансоване харчування.

Ба більше, лікарі наголошують не лише на здоровому харчуванні, а й на споживанні великої кількості клітковини. Дотримання дієти з високим вмістом поживних речовин є ключовим у підтримці здоров’я печінки, але останні дослідження також виявили, що для здоров’я печінки вкрай важливо обмежити кількість продуктів, які зазнали ультраоброблення.

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Читайте далі, щоб дізнатися більше про вплив обробленої їжі на здоров’я вашої печінки.

Британський медичний журнал пов’язує такі продукти і страви, як фаст-фуд, готова випічка, газована вода, цукерки тощо з багатьма проблемами зі здоров’ям (високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину та навіть хвороби серця).

Дослідники також виявили зв’язок між цими продуктами харчування та неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП), яка спричинена накопиченням надлишку жирів органі.

Згідно з Міжнародним епідеміологічним журналом, споживання ультраобробленої їжі пов’язане з підвищеним ризиком НАЖХП.

Однією з причин, чому цю групу продуктів можна пов’язати з жировою печінкою, є той факт, що НАЖХП може бути спричинена надмірною кількістю жиру або занадто великою кількістю тригліцеридів у крові, а тригліцериди підвищуються через занадто багато рафінованих вуглеводів, насичених жирів і доданого цукру — усі вони містяться у високій кількості в багатьох продуктах з ультраобробленням.

В іншому дослідженні, опублікованому в Liver International, було виявлено, що споживання ультраоброблених продуктів підвищує ризик метаболічного синдрому у загалом здорових людей.

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Дієта для здоров'я печінки

Багато досліджень показали, що дотримання середземноморської дієти може бути корисним для підтримки здорової печінки.

Дотримання середземноморської дієти, тобто більше цільних зерен, фруктів, овочів, оливкової олії та жирної риби може сприяти загальному здоров’ю печінки та служити захисним заходом проти НАЖХП, знижуючи ризик захворювань, які вважаються фактором захворювань печінки. Ці фактори включають ожиріння, діабет 2 типу та хвороби серця.

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