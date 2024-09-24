Найважливіша каша для жінок: стало відомо, що є джерелом колагену та омолоджує організм

Звичайна крупа може омолодити жіночий організм на кілька років, оскільки вона сприяє відновленню колагену. Вживайте цю страву хоча б раз на тиждень, і ваша шкіра, нігті та волосся будуть здоровими.

З давніх часів на Русі очищені зерна ячменю називали перловою крупою через їхню схожість з річковими перлами. Колись перлова каша була делікатесом, доступним лише високопоставленим особам. Натомість нині українці почали забувати про неї, і це, як виявляється, даремно.

Кому корисно їсти перлову крупу

Перлова крупа багата на поживні речовини, необхідні для нашого повноцінного харчування. Дієтологи навіть називають її “кашею краси” завдяки високому вмісту лізину. Ця амінокислота активно сприяє синтезу колагену, який, як відомо, є важливим для підтримання еластичності та пружності шкіри, а також запобігає утворенню зморшок. Тому перлову кашу рекомендується включати до раціону всім жінкам.

Також в перловій крупі містяться інші корисні організму речовини (на 100 г продукту):

221 мг фосфору, що набагато більше за інші злакові;

бета-каротин і водорозчинні вітаміни груп А, К, Е, D;

калій, кальцій, магній, залізо, цинк, селен і інші мікроелементи;

добова потреба в клітковині, яка виступає як природний сорбент.

Дієтологи переконані, що регулярне вживання перлової каші не тільки сприятиме збереженню краси шкіри, але й допоможе знизити вагу. Це ситний, але низькокалорійний продукт, багатий на клітковину, яка необхідна для нормальної роботи кишківника, та білок.

Щоб відчути позитивний вплив цієї крупи, рекомендується вживати її двічі на тиждень протягом 3-6 місяців. За цей час ви зможете покращити роботу кишківника та стимулювати його перистальтику. Також цей період допоможе підвищити еластичність і пружність м’язових тканин, що особливо важливо для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Цікаві факти про користь перлової крупи

Ось кілька цікавих фактів про перлову крупу:

Насамперед, вона містить у 11 разів більше кальцію, ніж молочні продукти. Її рекомендують включати до раціону людям старшим за 50 років для зміцнення кісток і захисту від остеопорозу та переломів.

У похилому віці також корисно вживати відвар з цієї крупи, який допомагає боротися із закрепами, гемороєм, загальною слабкістю, а також очищує жовчовивідні протоки та нирки.

Перлова крупа корисна і для дітей, тому варто привчати їх до неї з раннього віку. Завдяки високому вмісту фосфору, магнію, кальцію, йоду та вітаміну D ця каша сприяє фізичному та розумовому розвитку, зміцнює імунітет і захищає від частих застуд.

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