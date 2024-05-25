Найважливіша каша для жінок: є джерелом колагену та омолоджує організм

Звичайна крупа здатна омолодити жіночий організм на кілька років, адже вона допомагає поповнити кількість колагену. Їжте цю страву хоча б раз на тиждень і ваша шкіра, нігті, волосся будуть здоровими.

Ще від часів Стародавньої Русі очищені зерна ячменю називали перловою крупою. Таку цікаву назву цей злак отримав через певну схожіть з річковими перлами. Раніше перлова каша вважалася справжнім делікатесом, який могли собі дозволити лише високопоставлені особи. Сьогодні ж українці почали про неї забувати. І, виявляється, даремно.

Кому корисно їсти перлову крупу

В перловій крупі міститься чимало поживних речовин, які потрібні нашому організму для повноцінного харчування. Дієтологи навіть називають перловку "кашою краси". Все через велику кількість лізину. Ця амінокислота бере активну участь у синтезі колагену. А всім відомо, що саме колаген потрібен для збереження еластичності та пружності шкіри. Додатково він запобігає утворенню зморшок. Тому перлову кашу рекомендується включити до свого раціону всім жінкам.

Також в перловій крупі містяться інші корисні організму речовини (на 100 г продукту):

221 мг фосфору, що набагато більше за інші злакові;

бета-каротин і водорозчинні вітаміни груп А, К, Е, D;

калій, кальцій, магній, залізо, цинк, селен і інші мікроелементи;

добова потреба в клітковині, яка виступає як природний сорбент.

Дієтологи впевнені, якщо регулярно вживати перлову кашу, вона не лише підтримуватиме красу шкіри, але й допоможе знизити вагу тіла. Це досить ситний, але низькокалорійний продукт, в якому багато клітковини, яка необхідна для правильної роботи кишківника, та білка.

Щоб відчути на собі позитивний вплив цієї крупи, її рекомендовано вживати протягом 3-6 місяців двічі на тиждень. За цей час ви зможете налагодити роботу кишківника, стимулювати його перистальтику. Також цей період потрібен, щоб підвищити еластичність і пружність м'язових тканин. Останнє особливо важливо для людей з захворюваннями серця і судин.

Цікаві факти про користь перлової крупи

Ось ще кілька цікавих фактів про перлову крупу.

Насамперед, в ній міститься в 11 разів більше кальцію, ніж в молочних продуктах. Її радять обов'язково додати до раціону людям після 50 років, щоб зміцнити кістки, захистити себе від розвитку остеопорозу та переломів.

В похилому віці рекомендовано також вживати відвар на основі цієї крупи, який допомагає побороти закрепи, геморой, загальну слабкість, очистити жовчовивідні протоки і нирки.

Корисна перловка і для дітей, а тому варто привчати їх до неї з малечку. Завдяки великій кількості фосфору, магнію, кальцію, йоду, вітаміну D, ця каша пришвидшує фізичний і розумовий розвиток, захищає від частих застуд, зміцнюючи імунітет.

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