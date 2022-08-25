Найважливіша звичка до сніданку, щоб підтримувати цукор у крові на належному рівні

Дієтолог зазначив, що поєднання цих двох поживних речовин може допомогти вам контролювати рівень глюкози в крові.

Високий рівень цукру в крові не є підставою для відмови від споживання улюбленої їжі. Ви все ще можете контролювати рівень цукру в крові та насолоджуватись смачними стравами.

Однак може знадобитися навмисне коригування, щоб знайти найздоровіші режими харчування для контролю рівня глюкози.

Наприклад, починати свій вихідний день зі здорового, поживного сніданку – це чудовий спосіб працювати над контролем рівня глюкози в крові.

За словами дієтологині Емі Гудсон, одне з найважливіших правил здорового сніданку – збагачувати його клітковиною та білком.

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Обидві поживні речовини є життєво важливими для здорового харчування людей з високим рівнем цукру в крові, тому що вуглеводи можуть спричинити різке підвищення рівня цукру в крові, якщо їх не поєднувати з продуктами, які уповільнюють травлення.

Як поєднання білків і клітковини з вуглеводами може допомогти контролювати рівень цукру в крові під час сніданку

Вуглеводи є швидким джерелом енергії для організму і тому є макронутрієнтами, які найшвидше засвоюються. І хоча насправді вуглеводи з високим вмістом клітковини (вівсяна каша, 100% цільнозерновий хліб тощо) засвоюються повільніше, ніж більш оброблені вуглеводи з додаванням цукру (солодка випічка на сніданок, кекси, деякі пластівці тощо), вони все одно мають здатність підвищувати рівень цукру в крові.

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Однак білок засвоюється найповільніше та допомагає швидше насититися та довше залишатися ситими після їжі. Отже, коли ви поєднуєте вуглеводи з високим вмістом клітковини та білками, ви допомагаєте стабілізувати рівень цукру в крові після їжі.

Медики також підтвердили, що це поєднання є надзвичайно корисним. Незважаючи на те, що він не містить вуглеводів, є докази того, що протеїн не підвищує рівень цукру в крові і може фактично знизити рівень глюкози в крові після прийому їжі у людей з діабетом 2 типу. Про це йдеться у дослідженні American Journal of Clinical Nutrition.

Підводячи підсумок, можна сказати, що вживання лише вуглеводів з високим вмістом клітковини призведе до різкого підвищення рівня цукру в крові, але поєднання їх із білком може допомогти знизити вміст глюкози.

Це не означає, що ви повинні повністю уникати вуглеводів під час сніданку. Пропуск вуглеводів може призвести до того, що ви втратите корисні речовини. Але разом багаті клітковиною вуглеводи та білки становлять ідеальну пару для сніданку.

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