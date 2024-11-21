"Найздоровіший" сніданок, від якого краще відмовитися назавжди: що рекомендує невролог

Чому "здоровий" сніданок виявився не таким вже і здоровим

Правильна їжа, дієта, як відомо впливають не лише на фізичне здоров'я, а й "відіграють вирішальну роль у здоров'ї мозку, впливаючи на когнітивні функції, настрій і загальне психічне благополуччя", - зазначає доктор медицини з Інституту неврології Хакенсакського меридіана в Медичному центрі Університету Хакенсак Камала Вейгл.

Сніданок може допомогти почати день із правильної ноги, покращуючи концентрацію і когнітивні функції, а може навпаки. Деякі продукти, які зазвичай трапляються в здорових сніданках, на думку доктора Вейгл, можуть ускладнити роботу мозку вранці і протягом дня. Більше того, вони можуть мати довгострокові негативні наслідки для загального здоров'я.

В той час як "здорова дієта, багата клітковиною і ферментованими продуктами, може сприяти здоровому мікробіому кишківника, що може позитивно впливати на настрій і знижувати тривожність" . "Продукти, які ми їмо, можуть впливати на вироблення нейротрансмітерів, таких як серотонін і дофамін, які регулюють настрій та емоції", - говорить доктор Вейгл.

Який продукт краще не їсти на сніданок

Попри популярність ніби то такого "здорового" сніданку як гранола, доктор Вейгл пропонує звести споживання граноли до мінімуму. "Хоча гранола може здатися корисним варіантом сніданку, її високий вміст цукру, калорійність і шкідливі жири роблять її їжею, яку слід вживати в помірних кількостях або уникати", - каже лікар. Щоденне вживання граноли може спричинити короткострокові та довгострокові проблеми з мозком і загальним здоров'ям.

Чому потрібно відмовитись від споживання граноли?

Вона містить велику кількість цукру, яка хоча і надходить із кленового сиропу, сухофруктів і меду, але має негативні наслідки. Огляд і метааналіз Nutrients 2023 року доводять, що надмірне довгострокове споживання цукру може негативно вплинути на когнітивні функції.

А метааналіз 2020 року в журналі Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases показує, що люди, які споживають велику кількість насичених жирів, а їх також багато в гранолі, наражаються на більший ризик інсульту. Зате їжа без клітковини з великою ймовірністю може викликати когнітивні порушення, свідчать дослідження 2021 року.

"Дієта з низьким вмістом оброблених продуктів і доданого цукру може допомогти запобігти стрибкам і падінню цукру в крові, які можуть погіршити когнітивні функції", - зазначає фахівець. "Хронічне запалення може пошкодити клітини мозку і сприяти зниженню когнітивних здібностей".

Що потрібно їсти на сніданок

За словами докторки Вейгл, потрібно споживати продукти, багаті на омегу-3 жирні кислоти, вітаміни групи В, клітковину й антиоксиданти. Вони можуть підтримувати пам'ять, здатність навчатися і настрій, знижують ризик інших хронічних проблем, таких як діабет, серцево-судинні захворювання і проблеми з травленням, які можуть вплинути на здоров'я мозку.

Серед продуктів, які рекомендує лікарка, споживати на сніданок:

цільнозернова вівсянка,

грецький йогурт із ягодами,

яйця,

цільнозерновий тост з авокадо,

смузі.

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