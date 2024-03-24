Названа ягода, яка може врятувати від раку кишківника: дослідження вчених

Лікарі назвали ягоду, яка може допомогти у боротьбі з "тихим вбивцем"

"Тихий вбивця" чи "тихий" рак — так називають рак товстої кишки через його симптоми, які важко виявляються. Його також іноді називають колоректальним раком.

Раніше вважалося, що цей вид раку вражає людей похилого віку, однак дослідження показало, що віковий профіль хворих значно змінився за останні чверть століття. Кожен п'ятий випадок раку товстої кишки, діагностується у людей молодших 55 років.

Вчені з Мічиганського університету, США назвали ягоду, яка може врятувати від «тихого» раку кишківника. Крім раку плоди цієї ягоди захищають органи травлення та молочні залози.

Йдеться про вишню, що містить багато флавоноїдів. В основному це глікозиди кверцитину (до 2%), антоціанідини і лейкоантоціанідини, фенольні кислоти.

Дані антиоксиданти перешкоджають руйнівній дії вільних радикалів, які викликають запалення та інші негативні процеси, зазначають дослідники.

Причиною червоного кольору вишні є антоціани, відомі антиоксиданти, які налагоджують обмінні процеси в клітинах і покращують захисну функцію. Наприклад, спортсмени, які регулярно їдять вишню, швидше відновлюються після тренувань.

Саме антоціани є одним із видів флавоноїдів, які значно знижують ризик розвитку «тихого» раку кишківника. Згідно з проведеними дослідженнями з лабораторними мишами антоціани здатні пригнічувати зростання клітин злоякісної пухлини. Результати показали, що сполуки мікроелементів у вишні знижують ризик розвитку раку товстої кишки, екстракт вишні припиняє поширення ракових клітин молочних залоз у жінок.

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