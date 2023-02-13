Названі звички, які заважають схуднути: думка експертів

Чому ми не можемо схуднути попри наші зусилля, яких помилок допускаємось, читайте в матеріалі ТСН.ua

На думку британського дієтолога Кері Ракстон основною причиною, чому ми не худнемо, є повільний метаболізм, який заважає швидкому спалюванню жиру.

Мало спите

Нестача сну впливає на метаболізм та уповільнює процеси схуднення. На думку фахівця люди сильно помиляються, коли думають, що сон та схуднення не пов'язані. Недосипання призводить до низки проблем зі здоров’ям та збільшення ваги, при систематичному недосипанні можуть швидко утворюватися скупчення жиру. Як свідчать дослідження, здорові люди, які сплять мало, до чотирьох годин на добу, з’їдають на 300 кілокалорій більше, ніж ті, хто спить 9 годин.

Нестача білка

Білок за словами Керрі насичує організм і допомагає залишатися ситим довше. Що, своєю чергою, допоможе уникнути вживання дуже великої кількості їжі в цілому і, зокрема, надмірно оброблених продуктів. Останні, як правило, містять мало клітковини, швидко підвищують рівень цукру в крові, що сприяє накопиченню жиру на животі.

Звичка користуватися великими тарілками

Ми звикли наповнювати свої тарілки, незалежно від їхнього розміру. Тому, щоб з'їдати менше, потрібно брати меншу тарілку. Повна маленька тарілка змусить вас думати, що ви з'їли більше, ніж насправді.

Споживання рідких калорій

Якщо ви п'єте надто багато солодких напоїв, багато алкоголю, ви споживаєте багато порожніх калорій. Зазвичай вони містять багато цукру, уповільнюють метаболізм. Алкоголь, крім того, посилює почуття голоду та апетит, змушує їсти більше.

Недостатньо займаєтесь спортом

Дієти дієтами, але якщо їх не підсилювати фізичними навантаженнями, результату не буде. А якщо ви займаєтесь бігом підтюпцем, а вага не зменшується, значить потрібно перейти до тренувань з навантаженнями.

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