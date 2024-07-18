Названий найкращий чай для лікування кишківника

Здоровий кишківник не лише сприяє нормальному травленню та засвоєнню поживних речовин, а й впливає на здоров'я інших органів та функцій організму -- мозку, шкіри, серця, імунної системи тощо.

Багато хто вважає, що для підтримки здоров'я кишківника потрібно постійно вживати дорогі добавки. В той час як певні чаї можуть зменшити запалення, полегшити нудоту, тим чи інакшим чином, позитивно вплинути на здоров'я.

Хоча існує безліч чаїв, корисних для здоров'я кишківника, це і чай з м'ятою, ромашкою і фенхелем, імбирний чай вважається найкращим, вважають експерти дієтологи.

Користь імбирного чаю для здоров’я кишківника

Корисні властивості чаю з коренем імбиру відомі давно. Він використовується при лікуванні багатьох захворюваннях. Завдяки поєднанню протизапальних, антиоксидантних властивостей, він надзвичайно ефективний у розв'язанні різних проблем з травленням.

Імбирний чай може полегшити нудоту

Зареєстрований дієтолог Крістал Орозко, Р. Д. зазначає, що імбирний чай допомагає полегшити нудоту, блокуючи рецептори серотоніну в кишківнику, які викликають блювотний рефлекс. Природні сполуки, які містить імбир, такі як гінгероли, також цьому сприяють. Ороско зазначає: «Я завжди рекомендую заспокійливий імбирний чай з лимоном і медом, щоб полегшити біль і дискомфорт у шлунку».

Імбирний чай допомагає полегшити розлад травлення

Імбир був визнаний за його терапевтичний вплив на здоров’я шлунково-кишкового тракту, зокрема для лікування захворювань, таких як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба ( ГЕРХ ) і нетравлення. Дослідження показали, що імбир може допомогти зменшити вироблення шлункової кислоти, що може допомогти зменшити симптоми ГЕРХ. А здатність імбиру розслабляти м’язи шлунково-кишкового тракту також може полегшити спазми, здуття живота та дискомфорт, пов’язаний із розладом травлення.

Імбирний чай зменшує ризик запору

Дослідження свідчать, що імбир прискорює рух їжі зі шлунка в тонкий кишківник, тобто спорожнення шлунка. Таким чином імбирний чай може допомогти скоротити час, який їжа проводить у шлунку, що зменшить ризик запорів, а також інших розладів травлення, таких як нудота та печія.

Імбирний чай бореться із хронічним запаленням

Хронічне запалення - це довгострокова, стійка реакція запалення на такі фактори, як токсини навколишнього середовища, фактори способу життя, стрес тощо. За словами зареєстрованого дієтолога Кілін Мерфі такий біоактивний інгредієнт імбирю як гінгерол "є потужним антиоксидантом, який може допомогти полегшити запалення кишківника», допомогти заспокоїти подразнення та набряк слизової кишки, що може запобігти подальшому її пошкодженню.

Серед інших способів підтримати здоров'я кишківника дієтологи також рекомендують:

Дотримуватися збалансованої дієти, споживати різноманітні фрукти, овочі, цільні зерна та нежирні білки, щоб забезпечити клітковиною, яка підтримує здоровий мікробіом кишківника.

Пити багато води — вживання великої кількості води сприяє травленню та підтримує баланс корисних бактерій у вашому кишківнику. Вода також може допомогти пом’якшити стілець, полегшуючи його виходження. Зволоження також підтримує слизову оболонку кишківника, що сприяє засвоєнню поживних речовин.

Споживайте пробіотики та пребіотики — такі продукти, як йогурт, кефір, квашена капуста та інші ферментовані продукти, містять пробіотики, а часник, цибуля та банани є хорошими джерелами пребіотиків. Разом вони підтримують різноманітний мікробіом кишківника.

Керуйте стресом — певний стрес у житті неминучий, але постійно високий рівень стресу може негативно вплинути на здоров’я вашого кишківника. З часом це може посилити хронічне запалення, яке може порушити баланс бактерій у кишківнику, збільшуючи проникність кишківника та змінюючи функцію травлення. Гормони стресу, такі як кортизол, можуть впливати на моторику кишківника та цілісність його слизової оболонки.

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