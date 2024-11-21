Названо 5 найкращих спецій для схуднення: знижуємо вагу смачно

Названо найкращі спеції для прискорення метаболізму. Вони допоможуть схуднути
Метаболізм - швидкість обміну речовин в організмі залежить від багатьох факторів - від віку, статі людини, її активності, від того, що вона і коли їсть. Прискорити метаболізм, а, значить, процес схуднення може споживання спецій. Дієтологи для схуднення радять додавати до щоденних страв такі спеції.
Спеції, споживання яких допоможе скинути вагу
- Перець чилі. Основна сполука, яка міститься в перці чилі — капсаїцин, має протизапальні та антиоксидантні властивості. Але це не все, капсаїцин впливає на швидкість обміну речовин. Дослідження показують, що ця речовина збільшує витрати енергії та спалювання жиру.
- Кориця. Альдегід, який міститься у кориці випливає на метаболізм. Коричневий альдегід збільшує витрати калорій і термогенез - процес під час якого цукор у крові та жирні кислоти розщеплюються для підтримки температури тіла. Дослідження підтверджують, що споживання 2 г кориці і більше на добу протягом трьох місяців зменшує жирову масу, об'єм талії, індекс маси тіла, масу тіла. Додавання кориці також знижує рівень ліпідів у крові, нормалізує рівень цукру в крові.
- Імбир. При регулярному вживанні імбиру знижується апетит, посилюється термогенез, пригнічується всмоктування жиру в травному тракті.
- Куркума. Науково доведено, що куркумін збільшує витрати енергії та пригнічує такий процес як адипогенез — формування жирових клітин. Приймання добавок із цією речовиною покращує обмін речовин, призводить до прискорення втрати ваги, зниження кількості жиру в організмі.
- Кмин. Дослідження свідчать, що ця спеція знижує апетит та посилює спалювання жиру.
- Шафран. Доведено, що споживання цієї спеції знижує показники цукру, поганого холестерину, сприяє схудненню. Виявлено, що у жінок, як поєднували споживання шафрану зі спортом, значно підвищувався рівень гормону іризин, який є важливим для регулювання витрати енергії, рівня цукру в крові, інсуліну.
Читайте також: