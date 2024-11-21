Названо 5 найкращих спецій для схуднення: знижуємо вагу смачно

Метаболізм - швидкість обміну речовин в організмі залежить від багатьох факторів - від віку, статі людини, її активності, від того, що вона і коли їсть. Прискорити метаболізм, а, значить, процес схуднення може споживання спецій. Дієтологи для схуднення радять додавати до щоденних страв такі спеції.

Спеції, споживання яких допоможе скинути вагу

Перець чилі. Основна сполука, яка міститься в перці чилі — капсаїцин, має протизапальні та антиоксидантні властивості. Але це не все, капсаїцин впливає на швидкість обміну речовин. Дослідження показують, що ця речовина збільшує витрати енергії та спалювання жиру.

Кориця. Альдегід, який міститься у кориці випливає на метаболізм. Коричневий альдегід збільшує витрати калорій і термогенез - процес під час якого цукор у крові та жирні кислоти розщеплюються для підтримки температури тіла. Дослідження підтверджують, що споживання 2 г кориці і більше на добу протягом трьох місяців зменшує жирову масу, об'єм талії, індекс маси тіла, масу тіла. Додавання кориці також знижує рівень ліпідів у крові, нормалізує рівень цукру в крові.

Імбир. При регулярному вживанні імбиру знижується апетит, посилюється термогенез, пригнічується всмоктування жиру в травному тракті.

Куркума. Науково доведено, що куркумін збільшує витрати енергії та пригнічує такий процес як адипогенез — формування жирових клітин. Приймання добавок із цією речовиною покращує обмін речовин, призводить до прискорення втрати ваги, зниження кількості жиру в організмі.

Кмин. Дослідження свідчать, що ця спеція знижує апетит та посилює спалювання жиру.

Шафран. Доведено, що споживання цієї спеції знижує показники цукру, поганого холестерину, сприяє схудненню. Виявлено, що у жінок, як поєднували споживання шафрану зі спортом, значно підвищувався рівень гормону іризин, який є важливим для регулювання витрати енергії, рівня цукру в крові, інсуліну.

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