Названо кількість меду, яку можна з'їсти на день без шкоди для здоров'я: коли цей продукт заборонено

Ми всі чули, що мед корисний. Однак, насправді, цей продукт досить неоднозначний, адже він може приносити і шкоду.

Дієтологи наголошують, що мед відноситься до алергенів. При чому алергія на цей продукт може проявитися в будь-якому віці, незалежно від того, чи була вона у вас раніше. Тому вживати мед слід з обережністю.

Чи можна з'їсти багато меду за раз? Враховуючи всі ризики, лікарі стверджують, що молода здорова людина може їсти не більше 2-3 ч. ложок меду на день без шкоди для здоров'я. А людям з певними захворюваннями взагалі цю кількість слід зменшити до однієї ложки.

Медики також додають, що мед слід вживати строго дозовано людям з діабетом, ожирінням, гіпертонією, атерослерозом. А алергіки, навіть якщо вони не мають алергії саме на цей продукт, можуть на день з'їдати не більше половини 1 ч. ложки.

Які хвороби лікує мед

Мед здавна використовується як домашній засіб від деяких хвороб. Наприклад, можна спробувати з'їсти ложку меду, якщо у вас кашель. Дослідження вказують, що цей продукт може допомогти полегшити стан. Однак, мед в жодному разі не можна давати немовлятам до року, тому що в ньому можуть бути бактерії, що викликають дитячий ботулізм.

В Стародавньому Єгипті мед використовували для швидшого загоєння ран і запобігання інфекції. Можливо, в цьому і є частка правди. 2015 року був опублікований огляд, пишуть в Washington Post, в якому науковці доводили, що мед працює ефективніше традиційних антисептиків. Особливо у лікуванні певних опіків.

Такий ефект може бути зумовлений антибактеріальними і протизапальними властивостями меду. Зокрема, в ньому містяться часникова кислота і кверцетин, які діють як антисептики.

Однак, не слід покладатися на мед, якщо потрібно вилікувати сезонну алергію. Насправді, кажуть в Фондв астми та алергії Америки він не має жодних переваг.

Чи можна набрати вагу від меду

Часто можна побачити, що під час приготування солодких рецептів кулінари пропонують замінити цукор більш "здоровим" варіантом — медом. Та чи мед дійсно такий корисний? Насправді, відповідь лікарів не дуже солодка. Коли його використовують як їжу, то ні.

Хоча мед дійсно містить чимало корисних речовин, зокрема, вітамін С і залізо. Проте їхня кількість дуже мала і становить менше 1% від денної норми.

А ось калорій на одну порцію в ньому більше ніж містить така ж кількість цукру. В 1 ч. ложку цукру 16 ккал, тоді як в 1 ч. ложці меду 21 ккал. Крім того, мед, як і сироп агави, коли його додають до випічки, є просто ще одним типом доданого цукру. До нього слід ставитися як до всіх доданих цукрів, каже дієтологиня Consumer Reports Емі Кіттінг. Тобто обережно вводити в раціон і зводити вживання до мінімуму.

А це означає, що від меду дійсно можна набрати вагу. Тому за дієти додавати його до свого раціону не раціонально.

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