Названо напій, який здатний сповільнити старіння: більшість з нас п’є його щодня

Чи сповільнює кофеїн старіння / © unsplash.com

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Цей феномен, ймовірно, пояснює, чому постійне вживання кави асоціюється з довшою тривалістю життя. Глибше розуміння того, як діє кофеїн на клітинному рівні, відкриває перспективи для розробки нових препаратів, які б підтримували здорове старіння, уникаючи негативного впливу, притаманного самому кофеїну. Висновки дослідження були оприлюднені на сторінках наукового журналу Microbial Cell.

У цьому дослідженні вчені використовували дріжджі Schizosaccharomyces pombe, які широко застосовуються як модельний організм для аналізу порушень у клітинному циклі та вивчення механізмів, пов’язаних із ушкодженням ДНК. Дослідники зосередили увагу на тому, як саме кофеїн впливає на внутрішньоклітинні процеси — зокрема, на поділ клітин і відновлення генетичних дефектів. Раніше існувало припущення, що кофеїн діє через рецептор mTORC1, який відповідає за регуляцію росту та поділу клітин.

Однак нові результати продемонстрували іншу картину: кофеїн чинить вплив через альтернативний сигнальний шлях — AMPK, що активується в умовах енергетичного дефіциту клітини. Дослідникам вдалося ідентифікувати дві критично важливі точки у цьому механізмі: одна відповідає за виправлення ДНК-пошкоджень, інша — за її подвоєння перед клітинним поділом. Вплив кофеїну виявився двозначним: він водночас заважав процесам відновлення ДНК і підвищував чутливість клітин до генетичних порушень.

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Щоб з’ясувати, чи здатен кофеїн реально уповільнювати старіння людських клітин, потрібні глибші дослідження за участю організмів, ближчих до людини за біологічною структурою. Навіть якщо сам кофеїн виявиться не найкращим кандидатом, надію подають інші речовини, здатні активувати той самий сигнальний шлях AMPK — зокрема, метформін, широко відомий як протидіабетичний препарат.

Спостереження показують, що регулярне вживання приблизно трьох чашок кави на день асоціюється зі зменшенням ризику передчасної смерті та може додати майже два роки до тривалості життя. Цікаво, що кава, випита вранці, має сильніший ефект порівняно з післяобідньою — ймовірно, завдяки впливу на добові ритми та гормональну регуляцію.

Цей матеріал має виключно довідковий характер і не може замінити професійну медичну консультацію. Якщо у вас виникають сумніви щодо власного здоров’я, обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.