Названо найпопулярніший суп серед жителів "блакитних зон": з ним ви доживете до 100 років

Який суп максимально корисний для літніх людей / © Pixabay

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Про першу страву, яка допомагає отримати довголіття, розповіли у виданні Mirror.

Що таке «блакитні зони»? Це особливі території, де живуть найбільше довгожителів у світі та існує найнижчий показник хронічних захворювань. Найпершою серед «блакитних зон» ідентифікували Сардинію (Італія). Її жителі пояснюють своє здоров’я особливим харчуванням.

За словами Дена Бюттнера, засновника Blue Zones LLC, у цих регіонах дієта основана на цільних продуктах: овочах, бобових, цільнозернових, фруктах тощо. Традиційно на Сардинії також споживають пекоріно — особливий сир з овечого молока від тварин, які харчуються винятково травою. Він містить багато омега-3 жирних кислот. А ось м’яса в цьому регіоні майже не споживають.

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До щоденної дієти жителів Сардинії також входить популярний тут суп — мінестроне. Він містить у своєму складі багато сочевиці, бобових, овочів, завдяки чому допомагає контролювати запалення і підтримувати імунну систему.

Тож обов’язково додайте до свого раціону популярний італійський суп, який, до речі, готується дуже просто. Ви без проблем знайдете всі необхідні інгредієнти в Україні.