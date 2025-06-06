- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 673
- Час на прочитання
- 1 хв
Названо найпопулярніший суп серед жителів "блакитних зон": з ним ви доживете до 100 років
Одним із секретів довголіття жителів так званих «блакитних зон» є особливий суп. Дієтологи рекомендують додати його до свого щоденного раціону.
Про першу страву, яка допомагає отримати довголіття, розповіли у виданні Mirror.
Що таке «блакитні зони»? Це особливі території, де живуть найбільше довгожителів у світі та існує найнижчий показник хронічних захворювань. Найпершою серед «блакитних зон» ідентифікували Сардинію (Італія). Її жителі пояснюють своє здоров’я особливим харчуванням.
За словами Дена Бюттнера, засновника Blue Zones LLC, у цих регіонах дієта основана на цільних продуктах: овочах, бобових, цільнозернових, фруктах тощо. Традиційно на Сардинії також споживають пекоріно — особливий сир з овечого молока від тварин, які харчуються винятково травою. Він містить багато омега-3 жирних кислот. А ось м’яса в цьому регіоні майже не споживають.
До щоденної дієти жителів Сардинії також входить популярний тут суп — мінестроне. Він містить у своєму складі багато сочевиці, бобових, овочів, завдяки чому допомагає контролювати запалення і підтримувати імунну систему.
Тож обов’язково додайте до свого раціону популярний італійський суп, який, до речі, готується дуже просто. Ви без проблем знайдете всі необхідні інгредієнти в Україні.