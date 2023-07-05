Названо найгірший час для вживання бананів

Більшість дієтологів та експертів рекомендують вживати банани хоча б один раз на день. Але робити це потрібно в певний час, інакше з корисного фрукт перетвориться на небезпечний.

Про це пише pomorska.pl.

Фахівці рекомендують їсти банани на сніданок тільки в поєднанні з іншими продуктами, щоб скомбінувати оптимальне співвідношення корисних жирів, білка і вуглеводів.

Не бажано їх вживати і на голодний шлунок, оскільки так можна викликати подразнення кишківника. А ось у вечірній час вони допоможуть підтримати вироблення мелатоніну, який відповідає за циркадні ритми та правильний цикл сну.

Банан – це пребіотичний продукт, який забезпечує організм клітковиною та стійким крохмалем для виробництва бутирату – масляної кислоти – поживної речовини, яку виробляють бактерії кишківника. Вона підтримує здоров'я травної системи та допомагає запобігти захворюванням. Олійна кислота – одна з причин симбіозу між бактеріями та людиною.

Раніше ми писали про те, як швидко можна схуднути без дієт. Прості поради можна прочитати у новині.

Крім того, експерти назвали топ-10 продуктів для молодості та краси жінок.

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