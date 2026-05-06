Названо найгірший сніданок для шкіри: його обирають тисячі людей

Який сніданок шкодить шкірі

Про це попереджають нутриціологи. За їхніми словами, поєднання кави та бутерброда — це типовий приклад «порожнього» сніданку, який не лише не дає користі, а й поступово виснажує тіло, впливаючи на зовнішність і самопочуття.

Ключова проблема полягає у надлишку швидких вуглеводів і повній відсутності збалансованих поживних речовин. Такий сніданок не забезпечує стабільної енергії, не дає тривалого відчуття ситості та не підтримує організм на клітинному рівні.

Експерти наголошують: організму людини критично необхідні білки та жири, адже саме вони є основою для відновлення і побудови нових клітин. Коли їх бракує, тіло починає «економити», і це швидко проявляється зовні — шкіра стає тьмяною, волосся та нігті ростуть повільніше, а загальний вигляд втрачає свіжість.

Додатковий удар завдає білий хліб або інша випічка, яка різко підвищує рівень цукру в крові. Після такого стрибка енергія так само швидко падає, що провокує втому, сонливість і сильний голод уже задовго до обіду.

Як більш здорову альтернативу нутриціологи радять відмовитися від швидких сніданків і обирати більш збалансовані варіанти. Зокрема, замінити каші швидкого приготування на цільнозернову вівсянку довгого варіння. До неї варто додавати джерела корисних жирів (наприклад, вершкове або кокосове масло), клітковину у вигляді ягід, фруктів чи горіхів, а також білок — хоча б одне яйце. Такий сніданок допомагає підтримувати енергію, концентрацію та здоровий вигляд шкіри протягом дня.

