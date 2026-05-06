- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 425
- Час на прочитання
- 2 хв
Названо найгірший сніданок для шкіри: його обирають тисячі людей
Здавалося б, що може бути звичнішим за ранкову чашку кави та швидкий бутерброд. Але саме цей популярний сніданок, який мільйони людей споживають щодня, фахівці називають одним із найбільш шкідливих для організму та стану шкіри.
Про це попереджають нутриціологи. За їхніми словами, поєднання кави та бутерброда — це типовий приклад «порожнього» сніданку, який не лише не дає користі, а й поступово виснажує тіло, впливаючи на зовнішність і самопочуття.
Ключова проблема полягає у надлишку швидких вуглеводів і повній відсутності збалансованих поживних речовин. Такий сніданок не забезпечує стабільної енергії, не дає тривалого відчуття ситості та не підтримує організм на клітинному рівні.
Експерти наголошують: організму людини критично необхідні білки та жири, адже саме вони є основою для відновлення і побудови нових клітин. Коли їх бракує, тіло починає «економити», і це швидко проявляється зовні — шкіра стає тьмяною, волосся та нігті ростуть повільніше, а загальний вигляд втрачає свіжість.
Додатковий удар завдає білий хліб або інша випічка, яка різко підвищує рівень цукру в крові. Після такого стрибка енергія так само швидко падає, що провокує втому, сонливість і сильний голод уже задовго до обіду.
Як більш здорову альтернативу нутриціологи радять відмовитися від швидких сніданків і обирати більш збалансовані варіанти. Зокрема, замінити каші швидкого приготування на цільнозернову вівсянку довгого варіння. До неї варто додавати джерела корисних жирів (наприклад, вершкове або кокосове масло), клітковину у вигляді ягід, фруктів чи горіхів, а також білок — хоча б одне яйце. Такий сніданок допомагає підтримувати енергію, концентрацію та здоровий вигляд шкіри протягом дня.