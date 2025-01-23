Названо найкорисніше м'ясо: кому обов’язково його треба їсти

Дієтологи рекомендують споживати саме біле м'ясо, адже воно майже не містить холестерину.

Вибір м'яса залежить від смаку і переваг кожної людини. Комусь подобається свинина. А хтось не може уявити свій день без курятини.

Однак існує кілька загальновизнаних визначень про те, яке м'ясо вважається найбільш корисним для людини.

М'ясо умовно поділяють на два види – червоне та біле. Курятина, індичка, кролятина, риба та інші морепродукти – це білий вид м’яса. До червоного належать яловичина, свинина, баранина, качка.

Дієтологи переконані, що біле м'ясо значно корисніше, ніж червоне. Червоний вид м'яса має вищу жирність і холестерин, що провокує набирання зайвих кілограмів. Також червоне м'ясо може бути шкідливим для здоров’я серця. Вчені довели, що надмірне вживання цього виду продукту призводить до розвитку ракових захворювань.

Яке м'ясо найкорисніше

Давно визнано, що найбільш корисним м'ясом для людини є кролятина. Пояснення тут просте, адже кролятина більше інших багата на білок, який найбільш швидко засвоюється людським організмом. Дослідження показали, що білок м'яса кролятини засвоюється людським організмом практично до кінця – на 90%. Також кролятина відрізняється низькою калорійністю і вмістом в своєму складі вітамінів групи В.

А найбільш екологічно чистим м'ясом є конина. Цьому є просте і зрозуміле пояснення. Адже коней не напихають антибіотиками та іншими шкідливими препаратами, як інших м'ясних тварин на фермі. Крім того, коні практично завжди живуть в екологічно чистих умовах. Також білок в м'ясі конини практично ідеально збалансований як інгредієнт амінокислотного складу.

Важливо: рекомендована щоденна норма м’яса має бути 1 грам на 1 кілограм маси тіла. Тобто якщо ви важите 65 кілограмів, то вам можна з’їдати 65 грамів м’яса щодня. Найкраще їсти тушковане, варене або запечене на відкритому вогні м’ясо.

Раніше ми писали, кому категорично заборонено вживати морську капусту. Більше про це читайте в новині.

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