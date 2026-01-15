ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
2 хв

Названо найкорисніший овоч у світі: хто абсолютний чемпіон серед суперфудів

Який овоч найкорисніший?

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Який овоч найкорисніший

Який овоч найкорисніший

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) офіційно визнали броколі абсолютним чемпіоном серед усіх корисних продуктів планети.

У ході масштабного дослідження американські фахівці проаналізували 41 вид овочів та фруктів, виставивши броколі найбільшу оцінку — 100 балів. Цікаво, що помідори у цьому рейтингу, але в групі фруктів набрали найвищий бал, але лише 20,37 бали. Хоча в кулінарії помідор зазвичай вважають овочем, CDC ботанічно класифікує його як фрукт.

Методологія центрів базується на вимірюванні концентрації поживних компонентів у кожній порції продукту. Під час аналізу враховували вміст вітамінів, мінералів та антиоксидантів у складі овочів і фруктів. За результатами цих розрахунків броколі посіла перше місце серед усіх листових та хрестоцвітих рослин, оскільки вона забезпечує організм найбільшою різноманітністю мікроелементів.

Феноменальний склад броколі та користь для організму

Броколі є справжньою вітамінною бомбою, яка підтримує ключові системи життєдіяльності. Лише одна чашка цього овоча містить 106 відсотків добової норми вітаміну к, що є критично важливим для міцності кісток та правильного згортання крові.

Також цей продукт забезпечує організм вітаміном С, вітаміном А та фолієвою кислотою, яка відповідає за ріст клітин та відновлення днк.

Особливу цінність мають антиоксиданти та глюкозинолати, які захищають зір і допомагають запобігати хронічним захворюванням.

Броколі виявилася лідером не лише за вмістом мікроелементів, а й за легкістю для фігури, адже одна чашка продукту містить лише 4 калорії.

Рекомендації щодо вживання та застереження

Дієтологи радять включати броколі до раціону 3 або 4 рази на тиждень.

Овоч чудово поєднується з яблуками та горіхами в салатах, підходить для приготування супів або як гарнір на пару.

Проте фахівці попереджають: людям, які приймають антикоагулянти, слід бути обережними. Високий вміст вітаміну К може впливати на дію ліків, тому в таких випадках раціон має контролювати лікар. Для досягнення найкращого ефекту варто чергувати броколі з іншими листовими овочами, такими як шпинат або мангольд.

Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie