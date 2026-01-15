Названо найкорисніший овоч у світі: хто абсолютний чемпіон серед суперфудів

Який овоч найкорисніший

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) офіційно визнали броколі абсолютним чемпіоном серед усіх корисних продуктів планети.

У ході масштабного дослідження американські фахівці проаналізували 41 вид овочів та фруктів, виставивши броколі найбільшу оцінку — 100 балів. Цікаво, що помідори у цьому рейтингу, але в групі фруктів набрали найвищий бал, але лише 20,37 бали. Хоча в кулінарії помідор зазвичай вважають овочем, CDC ботанічно класифікує його як фрукт.

Методологія центрів базується на вимірюванні концентрації поживних компонентів у кожній порції продукту. Під час аналізу враховували вміст вітамінів, мінералів та антиоксидантів у складі овочів і фруктів. За результатами цих розрахунків броколі посіла перше місце серед усіх листових та хрестоцвітих рослин, оскільки вона забезпечує організм найбільшою різноманітністю мікроелементів.

Феноменальний склад броколі та користь для організму

Броколі є справжньою вітамінною бомбою, яка підтримує ключові системи життєдіяльності. Лише одна чашка цього овоча містить 106 відсотків добової норми вітаміну к, що є критично важливим для міцності кісток та правильного згортання крові.

Також цей продукт забезпечує організм вітаміном С, вітаміном А та фолієвою кислотою, яка відповідає за ріст клітин та відновлення днк.

Особливу цінність мають антиоксиданти та глюкозинолати, які захищають зір і допомагають запобігати хронічним захворюванням.

Броколі виявилася лідером не лише за вмістом мікроелементів, а й за легкістю для фігури, адже одна чашка продукту містить лише 4 калорії.

Рекомендації щодо вживання та застереження

Дієтологи радять включати броколі до раціону 3 або 4 рази на тиждень.

Овоч чудово поєднується з яблуками та горіхами в салатах, підходить для приготування супів або як гарнір на пару.

Проте фахівці попереджають: людям, які приймають антикоагулянти, слід бути обережними. Високий вміст вітаміну К може впливати на дію ліків, тому в таких випадках раціон має контролювати лікар. Для досягнення найкращого ефекту варто чергувати броколі з іншими листовими овочами, такими як шпинат або мангольд.